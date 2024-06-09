深化創新 華為擬與大陸及海外大學合作

華為總裁任正非近日到訪四川大學時說，華為雖是一家科技公司，但在基礎研究上，僅對應用領域有一些探索。華為會努力克服自身不足，特別在基礎理論研究上擬與全球幾百所大學合作，作出一些嘗試，追上時代的潮流。

據中國媒體證券時報等媒體報導，任正非一行近日到四川大學訪問，針對科技創新和人才培養等議題進行交流。華為公司常務董事余承東、華為戰略研究院院長周紅也參加了這次會面。

任正非說，華為高度重視人才在科技創新中的突出作用，希望與四川大學攜手展開更深入的合作和交流，助推產生更多原創性、引領性科技成果，為國家關鍵領域、世界技術領域關鍵問題的突破作出貢獻。

根據華為內部員工社群平台「華為心聲社區」消息，在會談中，雙方還就具體的合作內容和方式進行了深入的探討。

上一次任正非密集訪問中國大學校園是在4年前，2020年9月，任正非訪問了北京大學、清華大學。