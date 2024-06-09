快訊

神秘力量？台灣黑科技「綠乖乖」登外媒 民俗專家揭密靈驗關鍵

戰爭以來重大戰果！烏軍宣稱首度擊毀俄羅斯匿蹤戰機Su-57

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特斯拉熱門車款將升級？馬斯克發微博：今年不推Model Y「改款」車型

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
特斯拉執行長馬斯克透露今年將不推新款Model Y，且特斯拉將不斷透過OTA等方式升級現有車輛，接下來，每6個月就會在許多方面有明顯提升，用以滿足市場和消費者的需求。(路透)
特斯拉執行長馬斯克透露今年將不推新款Model Y，且特斯拉將不斷透過OTA等方式升級現有車輛，接下來，每6個月就會在許多方面有明顯提升，用以滿足市場和消費者的需求。(路透)

面對大陸車市勁敵環伺，美國電動車大廠特斯拉繼日前在美降價後，有不少消息認為特斯拉今年熱門車款之一的Model Y將推出改款新車，然而，特斯拉執行長馬斯克9日突然在微博上發文指出，特斯拉今年不會推出Model Y的「改款」車型。

馬斯克官方微博消息，馬斯克透露今年將不推新款Model Y，他還表示，特斯拉將不斷透過OTA（空中軟體更新）等方式升級現有車輛，接下來，每6個月就會在許多方面有明顯提升，用以滿足市場和消費者的需求。

公開資料顯示，目前特斯拉中國Model Y在售車型共有3款，分別為人民幣24.99萬元（下同）後的後輪驅動版、29.09萬元的長續航全輪驅動版，以及34.59萬元的高性能全輪驅動版。

有數據指出，特斯拉Model Y在大陸市場於去年大放異彩，這款純電動跨界車在大陸境內銷量飆升至45萬6,394輛，年增實現44.74%。而這項業績成績單當時也超越特斯拉在2019年全球的總銷量，當時該電動車製造商的銷量為約36萬7,500輛。

另，星島日報指，有消息曾稱，特斯拉上海超級工廠近期對Model Y產量削減至少20%，但尚未得到官方證實。另一方面，馬斯克此前在業績電話會議上表示，將繼續更新車輛陣容，加快推出新車型，部份原定於2025年下半年的投產計劃，或許將會提前至2025年初、甚至2024年底，包括更便宜的車型。

不僅如此，馬斯克還提到，2024年電動車交車量將會高於去年，而儲能業務的增長速度會高於電動車業務。

此外，特斯拉去年推出代號「Highland」的Model 3 煥新版後，又推出了Model Y 的小改款車型，新增多色氛圍燈、採用科技紡織材料的全新儀表台飾板與19吋雙子星輪轂，但升級範圍不如「煥新版」。

特斯拉執行長馬斯克9日在微博上發文指出，特斯拉今年不會推出Model Y的「改款」車型。圖／取自特斯拉中國網站
特斯拉執行長馬斯克9日在微博上發文指出，特斯拉今年不會推出Model Y的「改款」車型。圖／取自特斯拉中國網站

消費者 特斯拉 電動機車 馬斯克

延伸閱讀

大股東表態了！不挺馬斯克「天價薪酬案」 挪威主權基金將投反對票

超幸運！特斯拉高空墜地解體起火 車內2人輕傷

股東大會將到來…傳馬斯克要輝達先出貨給X、xAI 特斯拉股東氣炸

馬斯克估今年特斯拉將花40億美元買NVIDIA硬體設備

相關新聞

特斯拉熱門車款將升級？馬斯克發微博：今年不推Model Y「改款」車型

面對大陸車市勁敵環伺，美國電動車大廠特斯拉繼日前在美降價後，有不少消息認為特斯拉今年熱門車款之一的Model Y將推出改...

時隔2個多月！ 陸高人氣大貓熊「福寶」12日將正式見客

在南韓擁有超高人氣的大貓熊「福寶」，在今年4月因協議期滿結束「旅韓」生活返回大陸。在經歷2個多月的隔離檢疫和過渡適應後，...

大陸製匈塞鐵路高速動車組 首度進入歐洲

大陸高鐵前進歐洲的示範路線─匈塞鐵路的高速動車組，當地時間7日在塞爾維亞首都貝爾格勒亮相，這是大陸高速動車組首次進入歐洲...

阿里雲韓鴻源：生成式AI正對多維度技術能力提出新挑戰

大模型正在不斷迭代加速重塑智慧終端，也因此產生許多挑戰。阿里雲智慧集團副總裁、公有雲首席解決方案架構師韓鴻源表示，生成式...

熱死了！ 陸多地高溫來襲 部分地區熱超40度以上

大陸北方今年最強高溫來襲！大陸中央氣象台指，9日，華北、黃淮等地高溫範圍或將接近70萬平方公里，部分地區最高氣溫將會超過...

投資421億元！ 國軒高科將打造摩洛哥首個動力電池工廠

大陸電池廠持續擴展海外市場，路透指，摩洛哥政府6日表示，大陸電池製造商國軒高科將在該國建造第一座動力電池超級工廠，總成本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。