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「內捲」過頭？陸電動車車企高層嘆過度 龍頭比亞迪：捲才是本質

中央社／ 台北9日電
中國電動車行業內捲問題，引起多家車企高層共鳴。不過，中國電動車龍頭比亞迪董事長王傳福則在近日回應，「捲」是一種競爭，是市場競爭的本質。路透社
中國電動車行業內捲問題，引起多家車企高層共鳴。不過，中國電動車龍頭比亞迪董事長王傳福則在近日回應，「捲」是一種競爭，是市場競爭的本質。路透社

中國電動車行業內捲問題，引起多家車企高層共鳴。不過，中國電動車龍頭比亞迪董事長王傳福則在近日回應，「捲」是一種競爭，是市場競爭的本質。

中國汽車工業行業內捲，去年價格戰被稱為「史上最強」，今年市場的價格戰仍然激烈，「虧錢賣車」已經成為行業車企普遍遇到的難題。

不過，對於內捲問題，電動汽車龍頭比亞迪董事長王傳福則有截然不同的看法。

根據中國媒體第一財經報導，王傳福日前在2024中國汽車重慶論壇表示，捲價格、捲技術、捲規模，現在還捲流量，特別是捲「老闆的流量」，這些事情過5年、10年回過頭看是很有趣的。

王傳福進一步說，「捲」是一種競爭，是市場競爭的本質。市場競爭就是過剩的經濟，只有過剩才會競爭，競爭才能產生繁榮。

他甚至表示，所有的企業家都要擁抱參與「捲」，擁抱競爭，在競爭中脫穎而出，為國家做貢獻，撐起中國品牌，打造世界級的品牌，「這是自然規律」。

比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛談及價格戰時表示，不要愚弄消費者，要對消費者好一點。之前車企都漲過價，接下來在一些車型年度大改款和推出新產品的時候，會考慮調降價格。

中國近日舉行2024中國汽車重慶論壇。廣汽集團董事長曾慶洪表示，行業不應當過度內捲，需要回歸理性，企業的目的是盈利，為社會做貢獻，但現在廣汽也不得不裁員。

華為常務董事、智能汽車解決方案BU董事長余承東曾表示，現在智慧型網路電動汽車中，全世界第一的「捲王」應該是比亞迪，因為比亞迪有超低的成本。

中國吉利汽車董事長李書福則說，中國汽車工業內捲程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，這一現象或許可以提高市場化水準，也可能引發簡單粗暴的價格戰，結果就會是偷工減料。

余承東 品牌 比亞迪 消費者 電動汽車

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