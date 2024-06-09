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時隔2個多月！ 陸高人氣大貓熊「福寶」12日將正式見客

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大熊貓「福寶」將於6月12日在熊貓中心臥龍神樹坪基地正式與公眾見面。圖／截自中國大貓熊保護中心
大熊貓「福寶」將於6月12日在熊貓中心臥龍神樹坪基地正式與公眾見面。圖／截自中國大貓熊保護中心

在南韓擁有超高人氣的大貓熊「福寶」，在今年4月因協議期滿結束「旅韓」生活返回大陸。在經歷2個多月的隔離檢疫和過渡適應後，中國大熊發保護研究中心9日透過微博指出，「福寶」將於6月12日在貓熊中心臥龍神樹坪基地正式與大眾見面。有大陸網友在微博上相關消息底下留言表示，福寶是貓熊界頂流，「當天我應該擠不進去」。

央視新聞指出，今年4月3日，大貓熊「福寶」結束在南韓愛寶樂園的旅居生活，回到大陸並入住熊貓中心臥龍神樹坪基地。熊貓中心組成專業技術團隊，制定飼養管理方案，透過飼養員對「福寶」進行行為訓練、愛心飼餵、肢體接觸、語言交流等方式，幫助「福寶」適應家鄉的生活。

報導提到，隔離檢疫期間，「福寶」適應狀況良好，與飼養員建立了信任關係。隔離檢疫期滿後，「福寶」搬入臥龍神樹坪基地繁殖園區域，透過圈舍間的交流窗，與左鄰右舍的大熊貓進行聲音和氣味的交流，逐漸融入大貓熊族群生活。

而目前，經過飼養團隊的觀察與評估，「福寶」適應度整體較好，已於近日搬入新居，並將在6月12日與民眾正式會面。

消息一出，中國大熊發保護研究中心該篇官宣文下，截至9日下午13時30分，已有1902則留言。有網友留言表示，「好期待，一定給福寶安排個大山頭和大院子」；「期待福寶能在大院子裡玩，爬大樹」。還有網友說，「感覺第一天神樹坪要被擠爆，會不會嚇到福寶，人可太多了」；福寶是貓熊界頂流，「當天我應該擠不進去」。

由於「福寶」的超高人氣，同時也是在南韓出生的首隻大熊熊，除了受到當地民眾喜愛外，返回大陸後也一直被貓熊迷關心著動向。

然而，此前，在大陸網路上傳出福寶在非展示區寵舍的高清照，福寶的居住環境與飲食都被粉絲仔細檢視，其中一張福寶背上暗淡的皮毛更引發了照顧不佳的猜測。還有消息傳出，僅要付出人民幣2,000元（約台幣8,942元）就能近距離摸福寶的消息。相關消息，引發「福寶」中韓兩地粉絲的憤怒。

不過，該項福寶「打黑工」消息也立即被官方否認，大貓熊中心並就福寶的偷拍照片稱要報警逮人。

在南韓擁有超高人氣的大貓熊「福寶」，在今年4月因協議期滿結束「旅韓」生活返回大陸。在經歷2個多月的隔離檢疫和過渡適應後，中國大熊貓保護研究中心9日指出，「福寶」將於6月12日正式與大眾見面。圖／取自新華社微博
在南韓擁有超高人氣的大貓熊「福寶」，在今年4月因協議期滿結束「旅韓」生活返回大陸。在經歷2個多月的隔離檢疫和過渡適應後，中國大熊貓保護研究中心9日指出，「福寶」將於6月12日正式與大眾見面。圖／取自新華社微博
中國大貓熊保育研究中心指出，隔離檢疫期間，福寶適應狀況良好，並且與飼養員建立了信任。圖／取自北京頭條微博
中國大貓熊保育研究中心指出，隔離檢疫期間，福寶適應狀況良好，並且與飼養員建立了信任。圖／取自北京頭條微博

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