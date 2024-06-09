大陸製匈塞鐵路高速動車組 首度進入歐洲

大陸高鐵前進歐洲的示範路線─匈塞鐵路的高速動車組，當地時間7日在塞爾維亞首都貝爾格勒亮相，這是大陸高速動車組首次進入歐洲，將於2025年底投入匈塞鐵路使用。

中新社報導，大陸國鐵集團國際部負責人表示，此次亮相的匈塞鐵路高速動車組是基於復興號中國標準動車組先進成熟技術平台為匈塞鐵路量身訂製，進行適應性改進，以滿足匈塞鐵路跨境運輸需要。

匈塞鐵路高速動車組為動力分散型電力動車組，最高運行時速200公里，全長約103米，採用4輛編組，設一等座車1輛、二等座車3輛，總定員250人，動車組配置動力電池，在無電區域仍具備自主續航能力。其車體外觀呈流線型，採用塞爾維亞國旗色紅、藍、白三色塗裝。內裝色彩與車外造型相互呼應，氛圍燈、智能座位顯示等細節體現動車組現代化、智能化、人性化的設計理念。

匈塞鐵路連接塞爾維亞首都貝爾格勒和匈牙利首都布達佩斯，是中國與中東歐國家共建一帶一路的旗艦項目，線路全長341.7公里，其中塞爾維亞境內長183.1公里，設計時速200公里。