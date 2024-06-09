阿里雲韓鴻源：生成式AI正對多維度技術能力提出新挑戰

大模型正在不斷迭代加速重塑智慧終端，也因此產生許多挑戰。阿里雲智慧集團副總裁、公有雲首席解決方案架構師韓鴻源表示，生成式AI正對運算、資料、開發、部署等多個維度的技術能力提出新挑戰，這也代表更多類型終端產品和應用將持續演進和迭代，以應對模型落地的挑戰。他透露，有許多主流手機、PC、汽車廠商已在大模型領域與阿里雲展開深度合作。

綜合第一財經、21世紀經濟網報導，阿里雲智慧集團副總裁、公有雲首席解決方案架構師韓鴻源近日在阿里雲深圳AI高峰會上表示，雲端運算的發展伴隨新技術爆炸和新業務爆發而持續迭代，發展至今大概經歷六階段，人工智慧泛在存在正成為新趨勢。同時，這也代表更多類型終端產品和應用將持續演進和迭代，以應對模型落地的挑戰。

韓鴻源進一步稱，近兩年來，隨著生成式AI爆發，對基礎設施和基礎能力提出新需求。「預計隨著AI持續發展和成本持續降低，AI會無所不在，就進入了人工智慧泛在的新發展階段，我們在鋪平需要的所有技術能力和手段準備。」

韓鴻源再指，生成式AI正對運算、資料、開發、部署等多個維度的技術能力提出新挑戰，如運算能力從PFLOPS至EFLOPS計算量需求，且要持續執行一個訓練任務從數天至數月；資料量則是TB級至PB級的量體會常態化參與到計算過程中，才能產生想要的結果等。整體來看，目前已有7成組織在使用雲端上託管的AI服務。

在模型訓練方面，大陸國產手機vivo已基於阿里雲訓練自研藍心大模型，千卡大模型預訓練性能接近LLaMA水平。其中，「vivo看見」成為業界首款多模態大模型視覺輔助產品。同時，小鵬汽車亦在智慧座艙場景中新增接入阿里雲通義千問。而在發布量產上車的端到端大模型後，小鵬成為同時將大模型落實座艙和智駕的車企。

至於在軟、硬體結合成為大模型發展新方向，特別是隨多模態大模型的能力不斷增強，手機、個人電腦、頭戴裝置、汽車、機器人等智慧終端有望迎來新的爆發。目前，不僅蘋果、Google、特斯拉都已宣布正式入局，在大陸有聯想的AI PC已接入通義千問等大模型。

Counterpoint Research分析師稱，在終端人機互動層面，有了大模型加持，新的多模態交互將取代傳統的、單一的觸控螢幕交互，逐漸實現從圖形用戶介面GUI到語音使用者介面VUI的跨越式轉變，用戶可更直觀、更自然的方式與終端溝通，新的技術變革能夠逐步激發消費市場新需求。而將更多終端納入大模型的涵蓋範圍，或將成為未來爭奪話語權的關鍵。

據悉，阿里的通義系列模型正式發布於2022年9月，隨後於2023年10月通義系列應用發布，同時通義千問2.0發布，彼時經具備主流先進模型能力；此外也在著手開源貢獻，2024年4月，通義千億級模型開源；期間也在建構開放社區推動商業化應用。