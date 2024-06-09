熱死了！ 陸多地高溫來襲 部分地區熱超40度以上

大陸北方今年最強高溫來襲！大陸中央氣象台指，9日，華北、黃淮等地高溫範圍或將接近70萬平方公里，部分地區最高氣溫將會超過40度，局布地區將接近或突破6月同期極值。而10日後，河北、河南、山東、陝西關中平原、新疆等地部分地區最高氣溫可超過40度，最強高溫時段出現在10日至13日。

據大陸中央氣象台網站消息，9日6時，大陸中央氣象台繼續發布高溫黃色預警，預計9日白天，包括內蒙古西部、新疆沿天山地區及南疆盆地、河北中南部、北京、天津西部及南部、山東大部、河南大部、安徽北部、江蘇北部等地有35至36度高溫天氣。

其中，大陸中央氣象台提醒，9日，新疆北疆沿天山地區及吐魯番盆地、河北南部、山東中西部、河南中東部、安徽北部等地部分地區最高氣溫37至39度，局部可達40度以上。

大陸中央氣象台此前曾預測，8日開始內蒙古中西部、華北、黃淮等地高溫天氣逐漸發展，上述地區將出現35度以上的高溫天氣。而10日後，高溫持續增強，局部最高氣溫將接近或突破歷史同期極值，最強高溫時段出現在10日至13日。

新華社引述大陸中央氣象台首席預報員楊舒楠分析指，本輪高溫主要由大陸高壓脊發展所致。京津冀、河南、山東以及內蒙古中部、東北地區南部等地受高溫影響較為明顯。

另，大陸國家氣候中心首席預報員鄭志海表示，今年夏季大陸高溫天氣6月上旬出現如此大範圍高溫天氣，確實出現得相對較早。近期全球多地出現高溫天氣，從成因看主要是在全球暖化背景下，不同區域受到不同性質的高壓系統控制，形成持續的高溫系統。這對大陸來說也是如此，全球暖化和西太平洋副熱帶高壓、大陸高壓共同對大陸的高溫天氣產生影響。

鄭志海進一步稱，反聖嬰現象對全球和大陸的氣溫影響有非常大的區域差異和季節差異。從目前預測來看，進入反聖嬰現象狀態要到夏季後期，因此其對今年夏季氣溫的影響相對不是很大，預計夏季大陸大部地區氣溫仍會以偏高為主。