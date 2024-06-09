陸央行中止「18連增」 業界：繁榮周期未結束

金價上周尾市急挫，現貨金日內最多曾瀉3.75%，創下近3年來最大單日跌幅，同時當日失守2,300美元。同時，數據顯示大陸央行（中國人行）5月未有增持黃金，結束連18個月的增持黃金，這也引發市場看淡黃金前景，擔心走勢會持續下降。業界人士對此認為，黃金的繁榮大周期仍未結束，至少在2027年前看不到暴跌跡象，中長期來看，黃金依然會維持漲勢。

星島日報指出，現貨金價7日跌破每英兩2,300美元價位，重挫超過3%，跌勢為近三年來最猛。而紐約期金同報低收，收市跌2.8%，報2,325美元，上周累挫1%，顯示已連跌第3周。原因主要為美國5月就業報告比預期強，粉碎美國聯準會近期降息的希望。

財聯社引述一名券商宏觀分析師表示，人行中斷「18連增」此舉在「意料之中，也在情理之中」。他表示，和外界所想不一樣，有關方面對外儲的經營收益有一定的考量和考核指標，即是要讓外匯持續產生收益，不能跑輸通膨。

上述分析師補充，由於依大陸外匯局先前數據，在3、4月份人行儘管還在買入黃金，但購買數量相比前期有大幅收縮，尤其是4月份的購買量堪稱「象徵性買入」。「這已經給了外界一個明顯的訊號。」

大陸匯管資訊科技研究院副院長趙慶明亦持同樣看法稱，由於近期金價迭創新高，市場定價或已高估，這一背景下，人行停止增持黃金儲備是「理性選擇」。

另，談到此次人行暫停「18聯購」，未來金價走勢為何？上述分析師認為，人行在黃金市場的一舉一動都倍受關注，有風向標作用。因此，此次資訊發布後，「相信會對目前還處於高位的黃金市場產生一定影響，打壓一些看多者的熱情。」

他稱，「從另一個角度來看，本次央行暫停購買黃金，可能也有打壓黃金熱浪的考慮。央行作為旗手停止買入黃金，也是給當下瘋狂的黃金投機者們一個信號，試圖給這個市場降溫。」而在人行停止購金等因素的影響下，短期內黃金震盪或在所難免，投資人需高度警覺回檔風險。

然而，該分析師補充，黃金的繁榮大周期還未結束，至少2027年前看不到暴跌跡象，中長期來看，黃金仍會維持漲勢。主因在地緣政治因素長期動盪，進一步推高黃金作為風險避險價值。美國聯準會降息周期開啟後，2025年國際金價或有望上漲，可望再創新高。

此外，他表示，目前人行外匯存底中，黃金占比依然明顯低於國際平均水準，這顯示從外匯存底多樣化配置等因素考慮，未來央行依然有配置黃金的需求和空間，「可能很快就會看到央行再度買進黃金的現象發生」。