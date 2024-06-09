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華為與大學合作 深化創新

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

華為總裁任正非近日到四川大學訪問，就科技創新和人才培養等議題進行交流。第一財經報導，任正非指出，華為雖然是一個科技公司，基礎研究僅在應用領域有一些探索，大量的預研究，特別基礎理論研究與全球幾百所大學合作，作出一些嘗試，努力克服自己的不足，追上時代的潮流。

包括華為公司常務董事、終端BG（Business Group，業務集團）董事長余承東，華為戰略研究院院長周紅也參加了這次會面。

任正非表示，華為高度重視人才在科技創新中的突出作用，希望與川大攜手展開更深入的合作和交流，助推產生更多原創性、引領性科技成果，為國家關鍵領域、世界技術領域關鍵問題的突破作出貢獻。

據華為內部員工社群平台「華為心聲社區」消息，在會談中，雙方還就具體的合作內容和方式進行了深入的探討。余承東介紹了華為在科技創新和人才培養方面的做法和經驗，並表示願意與四川大學在人才培養、科研專案合作、實習實訓等方面開展深度合作。

周紅則重點介紹華為在基礎研究和前沿技術探索方面的布局和進展，並希望與四川大學在基礎研究方面開展更加緊密的合作。

此外，為緩解當代大學生面臨畢業即失業的壓力，華為總部日前與武漢工程大學、中南民族大學和湖北工業大學簽約，優秀者可優先錄取，實習薪水高，轉正後薪資待遇優厚。

余承東 實習 薪資

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