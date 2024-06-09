ASML：美對陸晶片禁令 適得其反

荷蘭晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）執行長富凱近日公開表示，美國嚴厲的晶片管控規定，只會逼迫大陸廠商造出更先進曝光機。

快科技七日報導，富凱指出，多年來，公司都不用擔心設備的去向會受到政治限制，但突然之間，這卻變成全世界最重要的話題之一。

過去一段時間，美國一直在向荷蘭施壓，以阻止大陸獲得關鍵的半導體技術。去年，荷蘭政府宣布新的半導體設備出口管制措施，主要針對先進製程的晶片製造技術，艾司摩爾首當其衝。

為進一步遏制大陸的科技發展，美國日前還要求荷蘭政府對大陸境內部分艾司摩爾設備的維修服務增加限制。

大陸已連續三個季度成為艾司摩爾最大市場，今年第一季，對華出口占到艾司摩爾系統銷售額的百分之四十九。

艾司摩爾十分擔憂對華出口進一步受限。富凱甚至表示，限制措施會讓大陸更有動力開發自己的高端技術（曝光機），「施加的限制越多，就越會促使對方自力更生」。

華爾街見聞報導，這一點已在去年表現出來，當時華為發布了新款智慧型手機Mate 60 Pro，使用了先進的大陸國產晶片，而美國限制措施要阻止大陸製造的就是這種晶片。