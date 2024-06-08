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官方頻下猛藥仍沒救起5月房市 大陸多地推出「以舊換新」購房補貼

中央社／ 台北8日電
儘管官方頻下猛藥，中國房地產市場5月銷售依舊低迷。中新社資料照
儘管官方頻下猛藥，中國房地產市場5月銷售依舊低迷。中新社資料照

儘管官方頻下猛藥，中國房地產市場5月銷售依舊低迷。近日，多地政府相繼推出限期限額的「以舊換新」購房補貼，刺激民眾下手買新房。其中，江蘇蘇州市祭出高額退稅，最多可達房屋總價4%。

綜合錢江晚報等陸媒報導，蘇州2日推出房市新政16條措施，不再審核購房資格，還推出限期換購住房的個人所得稅退稅優惠以及購房契稅補貼。

自2024年1月1日至2025年12月31日，對出售自有住房並在出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，蘇州對其出售住房已繳納的個稅予以退稅優惠。

蘇州還祭出3個月內換購新房可全額補貼契稅。在2024年1月1日至2024年12月31日期間出售自有住房，並在出售後3個月內、3至6個月內、6至12個月內購置新建商品住房的購房家庭，分別給予新房契稅繳納額度100%、80%、50%的購房補貼。

報導指出，這意味著，如果是在今年6月賣房且在賣房之後3個月內購買新房，不但可以全額退還個稅（約為房屋總價1%），還可獲得新房契稅（最高約為房屋總價3%）全額補貼。若賣出的中古屋總價人民幣200萬元（下同，約新台幣900萬元），買入的新房總價500萬元，退稅及購房補貼總額最高可達17萬元。

寧夏銀川市則推出6000萬元購房補貼專項資金，其中，3000萬元針對商品房「以舊換新」活動中購買新房進行補貼；3000萬元針對單純購買新房進行補貼和「房展會」促銷活動補貼。賣舊房買新房的家庭每平方公尺補貼200元，單間最多補貼面積170平方公尺（約51.4坪），即每間最高補貼3.4萬元，直到專項資金補完為止。

浙江江山市近日也推出17項促進房市銷售措施，給予契稅補貼。2024年6月1日起，在江山購買90平方公尺（約27.2坪）及以下新建商品住宅和中古住宅的個人，按照已繳納契稅80%的額度給予補貼；90至144平方公尺按照已繳納契稅64%的額度給予補貼；144平方公尺及以上，按照已繳納契稅50%的額度給予補貼。以上補貼限定500間，每間住房補貼最高不超過3萬元。

河北石家莊市則對購買新建商品住房給予分段定額補貼。購買90平方公尺及以下住房的補貼5000元；購買90至144平方公尺住房的補貼1萬元；購買144平方公尺以上住房的補貼1萬5000元。外地人員在石家莊購買新建商品住房，還可享受本市戶籍居民購房補貼政策及教育、醫療同等待遇。

中共中央政治局會議4月底強調房市「去庫存」後，官方5月頻頻下猛藥救市，但統計顯示，5月份房市依舊低迷，百大房企銷售額雖比4月微幅增加3.4%，但與去年同期相比大減33.%。

今年1至5月，百大房企銷售金額1兆4133億元，年減多達44.3%。

庫存 房屋

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