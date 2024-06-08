才爆大規模裁員…理想汽車開發停滯召回員工 董座：3年實現L4級自駕

理想汽車董事長李想8日出席論壇時表示，理想汽車的L4級別自動駕駛三年內可以實現。此前，理想汽車才因五月初大量裁員，導致開發幾乎陷入停滯，公司只好又召回被遣的員工。

李想8日參加2024中國汽車重慶論壇時表示，理想汽車將在今年第三季度推無圖NOA（Navigate on Autopilot，導航輔助駕駛），在今年年底或明年年初推出基於理想自研的端到端大模型+VLM視覺模型L3級自動駕駛體系，基於這一體系，無監督L4級別自動駕駛三年內可以實現。

理想汽車此前才爆出大規模裁員，隨著理想汽車首款純電動車Mega的失利，理想在多方面迅速展開系列調整，包括下調交付指引、年銷量目標、全系車型官方降價及組織架構大調整等，同時也迎來大規模的裁員風暴，五月初傳出裁員比例為18%，涉及人數超過5,600人。

根據科技媒體雷鋒網報導，遭遇裁員的理想汽車智慧駕駛部門員工曾表示，本次人員調整對內部研發測試部門影響極大，開發幾乎陷入停滯，測試僅靠少量低成本外部團隊協助。

有理想汽車研發人員告訴界面新聞記者，目前測試端已經有被裁員工接到通知被召回。此前協商的賠償金尚未發放，後續這部分補償將不會提供給被召回人員。涉及員工的合約將直接延續，目前還不清楚召回規模和各部門比例。

多位理想汽車內部人士表示，在MEGA失利和純電產品節奏放緩後聽說過改款傳聞，但現在還未得出具體方案。在此背景下，研發和測試等涉及產品進化方向的關鍵部門成為主力。