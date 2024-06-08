睽違四年半中韓重開科技合作會議：探討共同研究領域開展合作

據韓聯社報導，南韓科學技術資訊通信部長官李宗昊和中國科技部部長陰和俊7日在北京舉行韓中科技合作聯合委員會第15次會議。雙方決定探討在共同研究領域開展合作的方案，並重新選定支援產學研實用化共同研究的新課題。

另根據大陸科技部網站發布的訊息，雙方在會中介紹了各自科技政策和科技發展情況，圍繞聯合研究、科技人文交流、創新創業、相關機構間合作及中日韓三方科技創新合作等議題進行了深入交流。會後，雙方簽署了會議紀錄和兩部門關於共同實施科技人文交流計畫的諒解備忘錄。

這次會議是雙方睽違近4年半後首度恢復舉行。韓聯社報導稱，韓中科技合作聯委會會議是根據1992年兩國簽署的科技合作協定而舉行的協商機制，2019年舉行第14次會議後，此次是時隔4年零5個月後重啟。

會上，雙方決定繼續實施南韓研究財團和中國科學技術交流中心的「青年科學家交流計劃」項目，並推進科學技術代表團交流新項目。雙方商定，將在現有座談會和論壇基礎上舉行「韓中PLUS學術大會」等活動，進一步促進兩國科技與人文領域交流合作。雙方還決定探討在共同研究領域開展合作的方案，並重新選定支援產學研實用化共同研究的新課題。

雙方表示，在近期舉行的韓中日峰會上，三國領導人充分認識到科學技術合作的重要性，為此今後將共同努力推進三邊科學技術合作。李宗昊表示，韓中應加強在科技創新領域的合作，進一步鞏固兩國之間的相互理解和信任。

大陸科技部稱，大陸科技部相關司局、中國科學院、國家自然科學基金委員會等中方機構代表，以及韓國科信部、韓國駐華使館、韓國研究財團、在華韓國創新中心、韓國國家科學技術研究會等韓方機構代表出席了會議。