土耳其將對中國汽車徵收40%額外關稅

繼土耳其政府2023年對大陸電動車徵收40%附加關稅，土耳其政府公報8日公布一項總統決定，土耳其決定對從大陸進口的車輛徵收40%的額外關稅。附加關稅定為每輛車至少7,000美元。該決定將於7月7日生效。

該決定指出，若進口車輛價格計算的40%關稅低於7,000美元，則收取7,000美元最低關稅。

土耳其政府自2023年3月起對自中國進口僅有電動馬達之的機動車輛課徵40%附加關稅。該項法令的實施是由於土耳其當時準備推出第一輛國產電動車。

土耳其每年可生產150萬輛汽車，其中70%至80%出口海外，主要銷往歐洲。土耳其效仿歐洲的無碳計劃，成為電動車生產中心，從而提高其工業競爭力。土耳其國產車品牌TOGG始於2018年，為土耳其第一個國產車品牌，於2022年10月在土耳其西北部布爾薩省廠房開始量產，其首款純電休旅Togg T10X在土耳其獨家開發和製造，售價為95.3萬土耳其里拉起。

土國政府為促使該計畫成功，已提供各種形式協助，包括稅金減免、土地撥分、優惠貸款利率，以及2035年底前承諾年購3萬輛汽車等。