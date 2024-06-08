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今年前5月兩岸貿易年增8.2% 逐月回溫

中央社／ 台北8日電

中國海關總署7日公布數據顯示，今年1月至5月，兩岸貿易額為1092.3億美元（約新台幣3.5兆），年增8.2%，且無論是貿易總額、進出口的年增率較今年前4月都有增加，兩岸貿易關係逐月回溫。

今年前5個月，兩岸貿易額為1092.3億美元，年增8.2%；台灣對中國出口799.44億美元，年增8.1%；台灣從中國進口292.85億美元，年增8.5%。台灣對中國享有貿易順差506.6億美元。

以上三項年增率，相較今年前4個月分別增加2.9、2.5、4.2個百分點。今年前4個月也比前3月出現明顯恢復，顯示台灣與中國貿易關係逐月回溫。

從單月看，今年5月，兩岸貿易額為242.68億美元。其中，台灣對中國出口177.21億美元，年增17.5%；台灣從中國進口65.47億美元，年增25.5%。

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