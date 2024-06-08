快訊

白石茉莉奈封殺AV天王清水健6年 親揭原因：打招呼時揉我胸

午後雷陣雨來了！宜花、高雄以北12縣市大雨特報

影╱搭直升機朝藍寶堅尼射煙火！美YTR慘遭逮 恐被關10年

又一陸版「Sora」！影像生成模型「可靈」開放邀測體驗

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
在可靈上輸入提示詞：「一隻戴眼鏡的小白兔坐在咖啡館的椅子上看報紙，桌上有一杯熱咖啡」。（圖／取自每經網）
在可靈上輸入提示詞：「一隻戴眼鏡的小白兔坐在咖啡館的椅子上看報紙，桌上有一杯熱咖啡」。（圖／取自每經網）

大陸近期紛紛推出自行研發的影像生成模型，繼北京生數科技4月發表「Vidu」，大陸短影音應用程式「快手」近日也推出影像生成大模型「可靈」，據陸媒報導，目前在快手的剪輯應用程式「快影」開放邀測體驗。

據每經網8日報導，可靈為快手AI團隊研發，具備諸多優勢，包括生成大幅度合理運動，模擬物理世界特性，具備強大概念組合能力和想像力，生成的影像分辨率高達1080p，時長高達2分鐘，且支持自由的寬高比。

可靈與Open AI今年2月發表的「Sora」採用相似的技術路線，結合多項自研技術創新，效果對標Sora。

報導指出，可靈使用的是與Sora一樣的Diffusion Transformer架構，該架構能巧妙融合時間與空間的資訊，對影片數據進行綜合分析和處理，無論是快速移動的物體、劇烈變化的場景，還是複雜的人物動作都能被精確捕捉，使生成的影片內容動態性十足，同時具有很高的物理世界真實感。

此前，大陸清華大學聯合北京生數科技有限公司4月發布文字描述生成影片的人工智慧模型「Vidu」，同樣以Sora為競爭標竿，目前Vidu能夠一鍵生成長達16秒、畫質1080P的高清影片內容。

北京 影片

延伸閱讀

美國晶片管控引ASML吐槽：迫大陸廠商造出更先進曝光機

匈塞鐵路新列車亮相 大陸製高速動車組首次進入歐洲

新聞評論／黃仁勳踩北京紅線 輝達棄守中市場？

下半年智慧手機戰即將開打 三星今預告將發表AI摺疊機

相關新聞

陸國務院常會考慮建構房地產發展新模式 要求改革基礎性制度

據新華社昨晚報導，大陸國務院總理李強昨7日主持召開國務院常務會議，其中會議聽取關於當前房地產市場形勢和下一步構建房地產發...

反對福島核污水排海 陸主張實施嚴格獨立長期國際監督

大陸常駐國際原子能機構代表李松7日表示，日本福島核污染水排海問題持續受到國際社會高度關切，鄰國民眾強烈擔憂和反對聲音從未...

又一陸版「Sora」！影像生成模型「可靈」開放邀測體驗

大陸近期紛紛推出自行研發的影像生成模型，繼北京生數科技4月發表「Vidu」，大陸短影音應用程式「快手」近日也推出影像生成...

吉利汽車董事長：簡單粗暴的價格戰 結果就是偷工減料

近兩年來大陸車市價格戰打得激烈，大陸吉利汽車董事長李書福7日表示，中國汽車工業的內卷程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，該...

繼土耳其外長表態願加入金磚 尼加拉瓜提出加入金磚國家申請

央視新聞客戶端報導，央視總台記者7日獲悉，正在俄羅斯參加聖彼得堡國際經濟論壇的尼加拉瓜總統顧問勞雷亞諾．奧爾特加日前表示...

5月兩岸貿易 明顯回溫

得益於外需持續回溫及去年同期低基期等多重因素影響，按美元計，大陸五月出口增速達百分之七點六，創近四個月高點，且優於市場預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。