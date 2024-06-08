反對福島核污水排海 陸主張實施嚴格獨立長期國際監督

大陸常駐國際原子能機構代表李松7日表示，日本福島核污染水排海問題持續受到國際社會高度關切，鄰國民眾強烈擔憂和反對聲音從未平息，主張對日方排海行為實施嚴格獨立有效的長期國際監督。

據新華社報導，李松7日在國際原子能機構理事會上表示，日方在本週國際原子能機構理事會期間，第六批次核污染水再次排向海洋。他指出，儘管日方強調所謂「處理水」的安全性，但迄今未能對福島核污染水淨化裝置的長期可靠性、現行監測安排的全面有效性、排放對環境影響不確定性等問題作出令人信服的交代。

李松表示，國際監督不會取代日本政府的監管責任，以及日方核電運營部門的監測責任，而是在此基礎上，對日方實施嚴格、獨立、有效的國際監督，從而構成針對福島核污染水排海完整有效、長期可信的國際監督監測安排。

李松強調，只有通過這樣的安排，才能從根本上扭轉福島核事故及核污染水排海對核能核電安全造成的嚴重擔憂、誤解和恐慌，才能有效化解包括中國在內重要利益攸關國家民眾對日方排海的嚴重關切。

日本福島第一核電廠在5月17日至6月4日期間，進行第6批次含氚廢水排放作業，總計排放體積約為7,800立方公尺，氚總活度約1.4兆貝克。

大陸外交部發言人汪文斌此前回應，中方堅決反對福島核污染水排海的立場明確，日方迄未解決鄰國對排海安全性、淨化裝置長期可靠性、監測安排有效性等關切，敦促日本方全面配合建立周邊鄰國等利益攸關方實質參與、獨立有效的長期國際監測安排。