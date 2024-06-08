吉利汽車董事長：簡單粗暴的價格戰 結果就是偷工減料

近兩年來大陸車市價格戰打得激烈，大陸吉利汽車董事長李書福7日表示，中國汽車工業的內卷程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，該現象或許可以提高市場化水準，卻也可能引發簡單粗暴的價格戰。

據第一財經報導，李書福7日參與中國汽車重慶論壇時表示，中國大陸汽車工業的內卷程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，也是舉世無雙，這種現象既是好事也是壞事。

他指出，如果市場化水平高，法律健全，執法嚴格，透明公平競爭，這就是好事；但任何產業的健康發展都必須表現在投入產出比方面實現較好的經濟效益，無窮無盡的內卷，簡單粗暴的價格戰，其結果就是偷工減料、造假售假、不合規的無序競爭。

除此之外，針對當前電動車的快速發展，李書福認為，傳統內燃機汽車經過一百多年持續進步，其安全技術已經在實踐中得到反覆驗證，而電動汽車的大規模應用還沒有在實踐中反覆驗證，存在許多不確定可能性。

他表示，無論是續航里程焦慮、自燃風險挑戰、高壓漏電風險、基礎設施配套、還是保險費率上漲、殘值較低等問題，與傳統內燃機汽車相比存在許多可改善的空間。

第一財經引述乘聯會此前預計，大陸乘用車市場價格戰今年仍將激烈，乘聯會秘書長崔東樹近日發文表示，2024年1月至5月降價規模已經超過2023年全年的9成，超越2022年的降價總規模。

其中，影響降價的主要是純電動和插混等新能源車型，燃油車降價較少。今年的降價潮主要集中在2至4月，其中2月份有29款車型降價，3月份有49款車型降價，4月份有54款車型降價，5月降到10款的較低水平，降價潮暫時結束。

第一財經指出，在此背景下，新能源汽車虧錢賣車已經成為該行業普遍遇到的難題，只有極少數新能源車企總體處於盈利狀態。