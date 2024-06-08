陸國務院常會考慮建構房地產發展新模式 要求改革基礎性制度

據新華社昨晚報導，大陸國務院總理李強昨7日主持召開國務院常務會議，其中會議聽取關於當前房地產市場形勢和下一步構建房地產發展新模式有關工作考慮的匯報，會議指出，房地產業發展關係民眾切身利益，關係經濟運作與金融穩定大局。要充分認識房地產市場供需關係的新變化，順應人民群眾對優質住宅的新期待，著力推動已出台政策措施落地見效，繼續研究儲備新的去庫存、穩市場政策措施。

會議指出，對於存量房產、土地的消化、盤活等工作既要解放思想、拓寬思路，又要穩穩、紮實推進。要加速建構房地產發展新模式，改善「市場+保障」住房供應體系，改革相關基礎性制度，促進房地產市場平穩健康發展。

會議也討論了《中華人民共和國突發公共衛生事件因應法（草案）》，在新冠疫情自在武漢爆發到前年底結束全境各地的封城措施，這一顯然是完善未來應對包括突然疫情在內的緊急公衛事件立法，也備受矚目。

但對於這項公衛事件因應法草案，新華社並未報導詳細內容，會議所提的關於醫療的事項只有醫保相關問題，而未提到草案中可能觸及的因應措施的內容。但報導說，會議決定將草案提請全國人大常委會審議。

報導稱，會議指出，中國已建成全世界最大、覆蓋全民的基本醫療保障網，要持續優化投保結構、提升投保品質。要進一步放開放寬參保戶籍限制、放寬職工醫保個人帳戶共濟範圍，建立連續參保、基金零報銷激勵機制，設置固定等待期和變動等待期，改善醫保管理和醫療服務，實際增強群眾參保獲得感、就醫便利度。

報導稱，國常會還研究促進創業投資高品質發展的政策舉措，審議通過《關於健全基本醫療保險參保長效機制的指導意見》和《國務院關於實施《中華人民共和國公司法》註冊資本登記管理制度的規定（草案）》。

會議指出，發展創業投資是促進科技、產業、金融良性循環的重要措施。要圍繞「募資管退」全鏈條優化支持政策，鼓勵保險資金、社保基金等開展長期投資，積極吸引外資創投基金，拓寬退出管道，完善併購重組、份額轉讓等政策，營造支持創業投資發展的良好生態。要針對創業投資特徵實施差異化監管，落細稅收優惠政策，支持專業性機構發展，處理好政府性基金及市場化基金關係，充分發揮創業投資投早、投小、投硬科技作用。

會議指出，改善註冊資本登記管理制度，是落實新修訂公司法要求、優化營商環境的需要。要穩健推動存量公司出資期限調整等政策落地，指導公司規範股東依法履行出資義務，優化登記註冊服務，做好政策宣傳解讀，持續打造一流營商環境。