小米汽車又出事了！傳因失控致1死3傷
據《新浪海南》報導，7日上午，海南海口美蘭區某小區一輛小米SU7在駛出停車場時發生嚴重交通事故。網上影片顯示，這輛小米SU7在剛駛出停車場時突然失控，加速衝向非機動車道上的汽車和路人，最終造成一死三傷。
針對此一事故，小米公司隨後發布聲明四點聲明：
一、相關事故發生後，小米已第一時間介入，正積極配合警方進行查驗、勘察；
二、經配合警方調取車輛後台數據，事故發生時車輛各項狀態正常，制動踏板狀態正常，加速踏板處於持續下踩狀態。小米已經向交警部門提供了事發時的車輛數據報告，後續將積極配合協助警方的調查，有相關結果，小米也將及時披露；
三、相關媒體在沒有了解事實、數據的情況下，輕率描述「車輛失控」、「剎車失靈」等言辭，已嚴重失實；
四、小米將誠懇、妥善配合車主及相關事主關於此事故的善後事宜。
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