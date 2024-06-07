小米汽車又出事了！傳因失控致1死3傷

聯合報／ 大陸中心／即時報導
小米SU7傳出重大交通事故，但小米公司強調，「車輛失控」、「剎車失靈」等說法嚴重失實。（新華社）
小米SU7傳出重大交通事故，但小米公司強調，「車輛失控」、「剎車失靈」等說法嚴重失實。（新華社）

據《新浪海南》報導，7日上午，海南海口美蘭區某小區一輛小米SU7在駛出停車場時發生嚴重交通事故。網上影片顯示，這輛小米SU7在剛駛出停車場時突然失控，加速衝向非機動車道上的汽車和路人，最終造成一死三傷。

針對此一事故，小米公司隨後發布聲明四點聲明：

一、相關事故發生後，小米已第一時間介入，正積極配合警方進行查驗、勘察；

二、經配合警方調取車輛後台數據，事故發生時車輛各項狀態正常，制動踏板狀態正常，加速踏板處於持續下踩狀態。小米已經向交警部門提供了事發時的車輛數據報告，後續將積極配合協助警方的調查，有相關結果，小米也將及時披露；

三、相關媒體在沒有了解事實、數據的情況下，輕率描述「車輛失控」、「剎車失靈」等言辭，已嚴重失實；

四、小米將誠懇、妥善配合車主及相關事主關於此事故的善後事宜。

交通事故 停車場 失控

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