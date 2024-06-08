5月兩岸貿易 明顯回溫

得益於外需持續回溫及去年同期低基期等多重因素影響，按美元計，大陸五月出口增速達百分之七點六，創近四個月高點，且優於市場預期；但五月進口僅微增百分之一點八，遜於市場預期。

根據大陸海關總署公布的數據顯示，五月進出口、出口以及進口總額分別為五二二○點七億美元、三○二三點五億美元及二一九七點三億美元，顯示出口增速加快、進口增速放緩。

路透援引經濟學人智庫（EIU）中國經濟高級分析師徐天辰分析，主要還是反映半導體和消費電子景氣好轉，積體電路、計算機（電腦）出口旺盛。另一方面，中國大陸廠商可能正趕在歐盟電動車關稅加徵前搶出口，進一步推高了出口金額。

值得注意的是，五月兩岸貿易明顯升溫。其中，大陸自台灣進口一百七十七點二億美元，年增百分之十七點五；大陸對台灣出口六十五點五億美元，和去年同期相比成長率更高達百分之廿五點五。

今年一至五月，兩岸貿易總額為一○九二點三億美元，年增百分之八點二，台灣對大陸享有的貿易順差達五○六點六億美元。

從重點商品出口金額看，五月積體電路、船舶出口金額增長明顯，年增幅分別達百分之廿八點四七、百分之五十七點一三。

展望出口後勢，仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，考慮到銀行加大製造業貸款投放、設備更新力度加強，將進一步提升出口企業延續「以價換量」策略。美元在短期內保持強勢，出口商將繼續提前發貨或考慮出口透過第三國進行轉運，預計出口在未來數月內將維持較高增速。