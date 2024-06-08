受惠海外市場回暖、低基期效應 陸出口勁揚攀四個月高點

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸5月出口增速達7.6%，創近四個月高點。 （聯合報系資料照）
大陸5月出口增速達7.6%，創近四個月高點。 （聯合報系資料照）

大陸海關總署昨（7）日公布5月貿易數據，得益於外需持續回溫以及去年同期低基數等多重因素影響，按美元計，5月出口增速達7.6%，創近四個月高點，並優於市場預期；5月進口增速1.8%，遜於市場預期。當月貿易順差826.2億美元，亦創近四個月高位。

官方數據顯示，5月進出口、出口以及進口總額分別為5,220.7億美元、3,023.5億美元以及2,197.3億美元，與去年同期相比分別增加5.1%、7.6%、1.8%。顯示出口增速加快、進口增速放緩。

近半年大陸出口概況 圖／經濟日報提供
近半年大陸出口概況 圖／經濟日報提供

路透援引經濟學人智庫（EIU）中國經濟高級分析師徐天辰分析，主要還是反映半導體和消費電子景氣好轉，積體電路、計算機（電腦）出口旺盛。

另一方面，中國大陸廠商可能正在趕在歐盟電動車關稅加徵前搶出口，進一步推高了出口金額。

兩岸貿易呈現升溫態勢，5月進出口總額為242.7億美元，與去年同期相比增加約19.5%。其中，大陸自台灣進口177.2億美元，年增約17.5%，而大陸對台灣出口65.5億美元，年增約25.5%。1至5月，兩岸貿易總額為1,092.3億美元，年增8.2%，其中大陸自台灣進口799.4億美元，年增8.1%，大陸出口台灣292.8億美元，年增8.5%。

重點商品出口金額來看，5月積體電路、船舶出口金額增長明顯，年漲幅分別達28.47%、57.13%。 而在前四月短暫落後汽車出口增速後，逐步回暖的積體電路今年1至5月出口金額增長幅度達到21.2%，成功超越了同期汽車20.1%的年增幅。

對於5月進口偏弱，香港經濟日報分析指出，一是內需確實不佳，4月進口數據好轉的主要原因傾向短期囤貨的一次性擾動；二是大宗商品價格基本上穩定，原油、煤炭、天然氣的價格較上年基本持平或下降；三是進口替代，體現在汽車、機床和成熟製程晶片的進口下降。

展望出口後勢，仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，考慮到銀行加大製造業貸款投放、設備更新力度加強將進一步提升出口企業延續以價換量策略，美元在短期內保持強勢將帶來人民幣實際有效匯率繼續走軟，出口商將繼續提前發貨或考慮出口透過第三國進行轉運，預計出口在未來數月內將維持較高增速。

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