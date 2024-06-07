抵制京東壓低書價 出版業嘆：全中國都在拼多多化

中國電商平台龍頭京東為618購物節促銷，以接近甚至低於成本價要求出版社進書，引發出版社聯合抵制。有編輯無奈表示，當前整個中國都在「拼多多化」，一味追求低價，長久不利出版業。

在中國大陸，電商平台低價售書現象由來已久，在網路書店經常可以用5到7折的價格買到正版新書，出版社礙於通路強勢只能配合，並提高定價來因應，造成「書籍定價越來越高、折扣越來越低」的現象；惡性競爭的結果，網上也不乏盜版書魚目混珠。

受訪的出版社編輯表示，這次京東比以往「更過分」，要求以書籍定價的2到3折進書，通常書籍版稅占一本書價格的10%，此外還有編輯、印製、物流的成本，成本很容易就占到快3成。這是好幾家出版社決定站出來抵制的原因，「價格低出了大家的承受範圍」。

這波對抗從5月下旬就開始，兩則出版行業的「聯合聲明告知函」在網路上流傳，矛頭劍指京東618大促。兩份告知函分別由北京8家出版社和上海出版經營管理協會代表上海46家出版單位發出，申明不參加京東圖書的618促銷活動方案。

綜合陸媒報導，京東圖書採銷負責人王聰在微信朋友圈發文說，「從來沒有要站在出版社和行業的對立面...我們願意讓出更多的利潤，讓消費者受益」。對於被出版品牌摩鐵的老板沈浩波指責為「耍流氓」，他大喊冤枉。

一名民營出版品牌的編輯告訴中央社，京東的反應會加大消費者的誤解，以為出版是暴利行業，但其實出版社要好幾年才有機會做到一本暢銷書。「現在整個中國都『拼多多化』，即使文化產品也一樣，我們對這個趨勢很無奈。」

中國電商巨擘「拼多多」以低價著稱，儘管創辦初期曾捲入販售假貨、盜版書的爭議，但在當前經濟低迷、消費降級的情況下贏得了更多消費者，去年市值更曾一度超過阿里巴巴。

令受訪編輯感到寒心的是，對這起近年來中國出版業對圖書電商最大的一次集體抵制事件，不少網友站在電商那一邊，覺得書籍就該打折。這名編輯也不排除，現在經濟不好，「讀者把對物價的氣發在書上」。

現實的情況是，會買書的讀者對價格敏感，大環境不好，消費者首先犧牲的是閱讀等文化消費。有從業9年的編輯指出，現在是入行以來銷量最差的一年。

至於這樣的抵制會有什麼樣的結果，參與抵制的編輯不諱言，京東是很大的銷售管道，「我們肯定會損失6月份在京東的銷售額」。

另一名編輯說，參與抵制的出版社確實這一波不會供貨了，但是它們在京東本來就還有很多先前進書的庫存，所以今年近1個月的618促銷中，很可能仍是讓京東自己「隨便賣」，最後價格要如何結算，屆時還會有一番博弈。