快訊

顧立雄下令國軍不練刺槍 刺槍術達人揭「格鬥時5優勢」憂恐捨本逐末

「4.5億天價保單」1次付清！被保人是0歲男嬰 業者證實：5歲起年領千萬

抵制京東壓低書價 出版業嘆：全中國都在拼多多化

中央社／ 記台北7日電

中國電商平台龍頭京東為618購物節促銷，以接近甚至低於成本價要求出版社進書，引發出版社聯合抵制。有編輯無奈表示，當前整個中國都在「拼多多化」，一味追求低價，長久不利出版業。

在中國大陸，電商平台低價售書現象由來已久，在網路書店經常可以用5到7折的價格買到正版新書，出版社礙於通路強勢只能配合，並提高定價來因應，造成「書籍定價越來越高、折扣越來越低」的現象；惡性競爭的結果，網上也不乏盜版書魚目混珠。

受訪的出版社編輯表示，這次京東比以往「更過分」，要求以書籍定價的2到3折進書，通常書籍版稅占一本書價格的10%，此外還有編輯、印製、物流的成本，成本很容易就占到快3成。這是好幾家出版社決定站出來抵制的原因，「價格低出了大家的承受範圍」。

這波對抗從5月下旬就開始，兩則出版行業的「聯合聲明告知函」在網路上流傳，矛頭劍指京東618大促。兩份告知函分別由北京8家出版社和上海出版經營管理協會代表上海46家出版單位發出，申明不參加京東圖書的618促銷活動方案。

綜合陸媒報導，京東圖書採銷負責人王聰在微信朋友圈發文說，「從來沒有要站在出版社和行業的對立面...我們願意讓出更多的利潤，讓消費者受益」。對於被出版品牌摩鐵的老板沈浩波指責為「耍流氓」，他大喊冤枉。

一名民營出版品牌的編輯告訴中央社，京東的反應會加大消費者的誤解，以為出版是暴利行業，但其實出版社要好幾年才有機會做到一本暢銷書。「現在整個中國都『拼多多化』，即使文化產品也一樣，我們對這個趨勢很無奈。」

中國電商巨擘「拼多多」以低價著稱，儘管創辦初期曾捲入販售假貨、盜版書的爭議，但在當前經濟低迷、消費降級的情況下贏得了更多消費者，去年市值更曾一度超過阿里巴巴。

令受訪編輯感到寒心的是，對這起近年來中國出版業對圖書電商最大的一次集體抵制事件，不少網友站在電商那一邊，覺得書籍就該打折。這名編輯也不排除，現在經濟不好，「讀者把對物價的氣發在書上」。

現實的情況是，會買書的讀者對價格敏感，大環境不好，消費者首先犧牲的是閱讀等文化消費。有從業9年的編輯指出，現在是入行以來銷量最差的一年。

至於這樣的抵制會有什麼樣的結果，參與抵制的編輯不諱言，京東是很大的銷售管道，「我們肯定會損失6月份在京東的銷售額」。

另一名編輯說，參與抵制的出版社確實這一波不會供貨了，但是它們在京東本來就還有很多先前進書的庫存，所以今年近1個月的618促銷中，很可能仍是讓京東自己「隨便賣」，最後價格要如何結算，屆時還會有一番博弈。

拼多多 消費者 電商

延伸閱讀

台灣Z世代電商消費行為 淘寶：逾九成消費者買貴就跳槽

誠品書店歷來最大特賣會 15萬件選品3折起圖書最低6本500元

被低價促銷 磨鐵文化無限期抵制京東

618促銷 AI產品雷大雨小 折疊機受捧 iPhone降價銷量飆

相關新聞

上交會下周登場 將展出「人造太陽」、醫療AI大模型

第十屆上海國際技術進出口交易會（上交會）將於6月12至14日在上海世博展覽館登場，上海市政府7日表示，上交會是大陸技術貿...

中國大陸5月出口強勁 可望持續支持經濟成長

中國大陸5月出口額比去年同期激增7.6%，超出預估的5.7%增幅，使大陸更有希望依賴國外市場維持經濟成長動能；進口額增加...

陸登革熱已跨過長江逼向黃河 恐擴散至中國北方

隨著全球氣候暖化，登革熱疫情有逐漸北移趨勢。專家指出，大陸登革熱已跨過長江、逼向黃河。

中國官方促房地產白名單 發通知「應貸盡貸」

中國金融監管總局、住房城鄉建設部發布通知，要求地方充分發揮協調作用，將符合條件的房地產專案納入融資白名單；暫不符合者也要...

美對陸一次性鋁製容器展開反傾銷、反補貼調查

美商務部6日公告，對大陸進口的一次性鋁制容器、平底鍋、托盤和蓋子展開反傾銷和反補貼調查。

中國咖啡價格戰庫迪攻勢猛 瑞幸、星巴克受影響

中國咖啡價格戰持續，庫迪咖啡從2023年起就將每杯咖啡價格壓在人民幣9.9元（下同，約新台幣44元），使中國星巴克與瑞幸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。