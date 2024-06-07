上交會下周登場 將展出「人造太陽」、醫療AI大模型

第十屆上海國際技術進出口交易會（上交會）將於6月12至14日在上海世博展覽館登場，上海市政府7日表示，上交會是大陸技術貿易領域唯一的國家級展會，今年將有近千家企業參展，目前展會各項籌備工作已基本就緒。官方透露，今年展會聚焦能源低碳、數位科技、生醫三大領域，現場將展出如醫療健康大型語言模型、受控核融合「人造太陽」裝置、無人配送車、垂直起降飛行器等項目。

上海市政府新聞辦7日下午舉辦記者會，說明上交會籌備情況。上海市商務委主任朱民指出，本屆交會以「數鏈時代，綠動未來」為主題，設置主題館、能源低碳技術、數位科技、生醫科技、創新生態及服務五大展區，總展出面積為3.5萬平方公尺，參展企業近千家。展會期間將舉辦1場開幕式、3場主題日活動及近40場配套活動。

朱民透露，本屆上交會將深度聚焦能源低碳、數位科技、生醫三大領域，著力圍繞新質生產力主題有效涵蓋技術貿易領域的產業新賽道和市場新增長點。經初步統計，28家企業和機構將首發新產品、新技術，其中全球或全國首發的有11項。

上海市府商務委副主任周嵐表示，此次展會的亮點包含推出一批數位化和綠色化示範計畫，將聚焦人工智慧前沿，如將展示內嵌醫學「場景集市」的醫療健康大語言模式、展示全球首台受控核聚變（核融合）「人造太陽」裝置、全球首發適應戶外複雜場景的無人配送車等。此外，低空經濟是綠色出行領域形成新質生產力的重要抓手，展會也將展示傾轉旋翼載人電動垂直起降飛行器、長航時混動垂直起降固定翼無人機等項目。

上海市科委副主任翟金國提到，上海市技術合約成交額達4,850億元人民幣，年增21.1%。本次上交會將集中呈現促進科技成果轉化的政策和服務，透過線上線下、展覽和活動相結合的方式，展示國際國內2,000多個待轉化的創新成果、500項待解決的企業創新需求，還將組織100多位技術經理人、10多家服務機構現場提供服務。