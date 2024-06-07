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陸登革熱已跨過長江逼向黃河 恐擴散至中國北方
隨著全球氣候暖化，登革熱疫情有逐漸北移趨勢。專家指出，大陸登革熱已跨過長江、逼向黃河。
大陸中疾控病媒生物首席專家劉起勇接受新京報專訪時表示，受氣候形式及聖嬰現象影響，全球各地今年出現異常高溫，登革熱流行強度超過歷史水平。大陸的登革熱輸入病例已超過往年平均值，僅次於2019年紀錄。
劉起勇指出，登革熱原本是典型的熱帶傳染病，後來從大陸東南沿海不斷向內路，向西向北擴展，並已在黃河北岸發生過一次小規模爆發。當記者問及登革熱是否會傳到中國北方時，他回應，「的確有這種擔心，這個趨勢是存在的。」
記者問到隨著全球變暖，季節性的登革熱是否會成為四季流行的常態病種，劉起勇表示，大陸南方的海南、雲南等熱帶地區最有可能建立病毒本地化循環，近年偶爾會發現跨年度的傳播，且越來越具備持續循環的條件。
根據WTO統計，截至4月30日，2024年已有760萬例登革熱病例，340萬確定病例，1.6萬重症病例，及3,000多例死亡病例。WHO全球登革熱監測網站資料顯示，中國大陸2024年的登革熱病例為107例。WHO也指出，許多登革熱流行的國家沒有強大的檢測和報告機制，因此全球登革熱的真正負擔被低估了。
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