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中國官方促房地產白名單 發通知「應貸盡貸」

中央社／ 上海7日電
大陸官方加速房地產項目白名單貸款審批速度。 （中新社）
大陸官方加速房地產項目白名單貸款審批速度。 （中新社）

中國金融監管總局、住房城鄉建設部發布通知，要求地方充分發揮協調作用，將符合條件的房地產專案納入融資白名單；暫不符合者也要給予改進後再送審機會，做到「應貸盡貸」。

據第一財經7日報導，中國金融監管總局、住房城鄉建設部近期發布「關於進一步發揮城市房地產融資協調機制作用滿足房地產專案合理融資需求的通知」，對於如何執行城市協調機制提出可操作措施。

這是兩部門繼今年1月發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」後，再次對於城市協調機制聯合發文。

這份「通知」在完善城市協調機制、充分發揮地方政府的積極作用、白名單項目實施推送反饋管理、積極滿足白名單專案合理融資需求、明確相關保障措施等部分羅列措施。

在完善城市協調機制部分，各省（自治區、直轄市）政府要指導地級及以上城市完善協調機制，由政府主要負責人擔任組長，分管住房城鄉建設、金融工作的負責人擔任副組長，相關部門及金融機構為成員單位。

「通知」要求，城市協調機制負責提報白名單，城市協調機制必須做好轄區內資訊彙整、白名單審核送交、問題專案整頓、專案管理監督，以及為專案融資服務提供基本保障等工作。

由城市協調機制過濾房地產專案，符合條件的專案納為白名單，再送給主辦銀行審查。主辦銀行對於符合貸款條件的專案應該積極支持；對於暫不符合貸款條件的專案，必須列出具體問題，告知城市協調機制，城市協調機制及時提出解決方案，待相關問題解決後，可再送審。

「通知」強調，必須積極滿足白名單合理融資需求，對於符合貸款條件的專案「應貸盡貸」，金融機構要制定盡職免責具體實施細則。

「通知」要求，城市協調機制要推動白名單封閉運作管理，嚴禁項目資金挪作他用；城市協調機制要優化預售資金管理，合理確定預售資金監管額度。

中國金融監管總局、住房城鄉建設部今年1月發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」，要求各地建立城市協調機制，提出可給予融資的房地產專案白名單，送交行政區內商業銀行審查，支持其融資需求。

房地產 機制

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