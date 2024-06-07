美對陸一次性鋁製容器展開反傾銷、反補貼調查

美商務部6日公告，對大陸進口的一次性鋁制容器、平底鍋、托盤和蓋子展開反傾銷和反補貼調查。

據中國貿易救濟信息網引述公告，請願者為鋁箔容器製造商協會（Aluminum Foil Container Manufacturers Association，AFCMA）及其成員公司，在5月16日提交申請。

據AFCMA官網，該協會於1955年成立，成員包括多個美國和加拿大的鋁箔容器製造領導品牌。

美國國際貿易委員會（ITC）預計將最晚於7月1日對此案作出產業損害初步決定。若ITC裁定涉案產品的進口對美國國內產業構成實質性損害或實質性損害威脅，商務部將繼續對本案進行調查，並預計於8月9日作出反補貼初裁，2024年10月23日作出反傾銷初裁。

據美商務部國際貿易管理局網站（International Trade Administration）公告，涉案產品過去三年進口美國的價值，分別是2021年5,621萬美元，2022年1億1208萬美元，2023年9,014萬美元。