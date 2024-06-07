快訊

大雨狂轟中南部！台鐵瑞穗至三民淹水 部分列車延誤、停駛

端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國大陸5月出口強勁 可望持續支持經濟成長

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
中國大陸5月出口額比去年同期激增7.6%，超出預估的5.7%增幅，使大陸更有希望依賴國外市場維持經濟成長動能。歐新社
中國大陸5月出口額比去年同期激增7.6%，超出預估的5.7%增幅，使大陸更有希望依賴國外市場維持經濟成長動能。歐新社

中國大陸5月出口額比去年同期激增7.6%，超出預估的5.7%增幅，使大陸更有希望依賴國外市場維持經濟成長動能；進口額增加1.8%，低於預估的4.3%增幅；貿易順差近830億美元。

彭博資訊報導，5月出口額激增，顯示中國大陸今年來以出口帶動成長的策略奏效，也對亞洲其他貿易國家提供順風。南韓5月出口額達到近兩年來最高水準，主要靠半導體出口帶動。

經濟學者指出，中國具有競爭力的產品在全球市場的占有率擴大；由於美元強勢，加上出口商削價，因此中國出口動能仍將持續。

儘管美國及歐洲對中國電動車等科技產品設置貿易障礙，但大陸汽車出口尚未受到打擊，5月汽車出口額創次高紀錄，只比4月時的107億美元略減。不過由於歐盟可能從7月起對大陸電動車開徵新關稅，因此未來陸車可能較難進入歐盟市場。

經濟學者指出，目前大陸出口商仍繼續提前出貨，或經由第三國轉口，以規避關稅。

中國大陸對美出口比去年同期增加4.8%，是三個月來最大增幅；對東協出口激增25%，對歐盟出口則減少0.7%。

由於內需疲軟，促使廠商放眼國外市場，包括鋼鐵及建材。5月鋼鐵出口量為2016年來次高，達960萬公噸，但出口額持續減少，主因鋼鐵價格下跌。大陸低價值產品出口增加，也可能引發貿易夥伴反彈，包括新興市場及已開發國家。

不過，凱投集團經濟學者黃梓純表示，外國即將對中國出口品實施的新關稅，「不大可能立即威脅出口，反而會使出口商搶在關稅生效之前加速出口」。

歐盟

延伸閱讀

大陸企鵝餐廳倒閉欠薪！員工「囚禁」企鵝不還給海洋館 法院出手了

稱台灣為國家 陸媒：黃仁勳應給大陸同胞一個說法

陸製可折疊OLED出貨量將超越三星顯示 占總出貨量53%

陸貨機開通首條國際貨運航線 ARJ21-700首飛烏茲別克

相關新聞

中國大陸5月出口強勁 可望持續支持經濟成長

中國大陸5月出口額比去年同期激增7.6%，超出預估的5.7%增幅，使大陸更有希望依賴國外市場維持經濟成長動能；進口額增加...

陸登革熱已跨過長江逼向黃河 恐擴散至中國北方

隨著全球氣候暖化，登革熱疫情有逐漸北移趨勢。專家指出，大陸登革熱已跨過長江、逼向黃河。

美對陸一次性鋁製容器展開反傾銷、反補貼調查

美商務部6日公告，對大陸進口的一次性鋁制容器、平底鍋、托盤和蓋子展開反傾銷和反補貼調查。

中國咖啡價格戰庫迪攻勢猛 瑞幸、星巴克受影響

中國咖啡價格戰持續，庫迪咖啡從2023年起就將每杯咖啡價格壓在人民幣9.9元（下同，約新台幣44元），使中國星巴克與瑞幸...

稱台灣為國家 陸媒：黃仁勳應給大陸同胞一個說法

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月29日受訪時表示「台灣是世界最重要的國家之一」，激起大陸網友熱烈討論，呼籲抵制輝達，...

中國5月進口驟減 國內消費脆弱疲軟

中國海關總署今天發布5月進出口貿易數據。數據資料顯示，5月出口總值年增率7.6%；進口總值年增率放緩為1.8%，較4月掉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。