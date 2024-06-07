中國大陸5月出口強勁 可望持續支持經濟成長

中國大陸5月出口額比去年同期激增7.6%，超出預估的5.7%增幅，使大陸更有希望依賴國外市場維持經濟成長動能；進口額增加1.8%，低於預估的4.3%增幅；貿易順差近830億美元。

彭博資訊報導，5月出口額激增，顯示中國大陸今年來以出口帶動成長的策略奏效，也對亞洲其他貿易國家提供順風。南韓5月出口額達到近兩年來最高水準，主要靠半導體出口帶動。

經濟學者指出，中國具有競爭力的產品在全球市場的占有率擴大；由於美元強勢，加上出口商削價，因此中國出口動能仍將持續。

儘管美國及歐洲對中國電動車等科技產品設置貿易障礙，但大陸汽車出口尚未受到打擊，5月汽車出口額創次高紀錄，只比4月時的107億美元略減。不過由於歐盟可能從7月起對大陸電動車開徵新關稅，因此未來陸車可能較難進入歐盟市場。

經濟學者指出，目前大陸出口商仍繼續提前出貨，或經由第三國轉口，以規避關稅。

中國大陸對美出口比去年同期增加4.8%，是三個月來最大增幅；對東協出口激增25%，對歐盟出口則減少0.7%。

由於內需疲軟，促使廠商放眼國外市場，包括鋼鐵及建材。5月鋼鐵出口量為2016年來次高，達960萬公噸，但出口額持續減少，主因鋼鐵價格下跌。大陸低價值產品出口增加，也可能引發貿易夥伴反彈，包括新興市場及已開發國家。

不過，凱投集團經濟學者黃梓純表示，外國即將對中國出口品實施的新關稅，「不大可能立即威脅出口，反而會使出口商搶在關稅生效之前加速出口」。