中國咖啡價格戰庫迪攻勢猛 瑞幸、星巴克受影響

中國咖啡價格戰持續，庫迪咖啡從2023年起就將每杯咖啡價格壓在人民幣9.9元（下同，約新台幣44元），使中國星巴克與瑞幸咖啡都受到打擊，今年第1季門市營收出現下降。

日經中文網7日報導，庫迪從2023年開始打出每杯9.9元的咖啡等飲品促銷活動，在網路上還能找到每杯8.8元的優惠券，遠低於價位在每杯30元左右的星巴克，也與10元左右的瑞幸相當，幾乎跟便利商店販售的咖啡飲料同價位。抓住中國社會消費降級下，消費者節約的心態。

報導指出，庫迪咖啡在2022年開始拓展店舖，以初期成本低廉為賣點招募連鎖加盟店，在短時間內迅速將店舖數量擴張到與中國的星巴克幾乎相同。

報導還提到，據中國媒體報導，5月中旬，庫迪咖啡高管在行業會議上表示，由於合理化措施產生效果，已將一杯咖啡的成本降至7到8元。顯示庫迪對低價策略具有信心。

報導指出，庫迪咖啡的低價策略也影響到中國星巴克與瑞幸咖啡。雖然星巴克屬於「具加價值型連鎖咖啡店」，消費者會將它與庫迪區別對待。但中國星巴克今年第1季的門市銷售額較去年同期減少11%，是12個季度以來首次出現營收下降。

與庫迪價位差不多、如今店鋪數量已達到1萬8600家的瑞幸咖啡也受到打擊，不得不通過每週發放9.9元一杯的優惠券來對抗庫迪。瑞幸咖啡今年第1季直營店的銷售額減少20%，瑞幸咖啡執行長郭謹一在財報說明會上給出的理由是競爭激化以及宏觀經濟環境變化。