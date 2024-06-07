稱台灣為國家 陸媒：黃仁勳應給大陸同胞一個說法

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月29日受訪時表示「台灣是世界最重要的國家之一」，激起大陸網友熱烈討論，呼籲抵制輝達，中國官方和報導對此一直未做出評論。大陸觀察者網直到6日刊登評論指出，大陸企業絕不可能與任何一家支持「台獨」的企業合作，黃仁勳應盡快給大陸同胞、大陸的合作夥伴一個說法。

觀察者網編輯王愷雯6日發布文章〈竟稱台灣為國家，黃仁勳飄了？〉，稱黃仁勳或許是得意忘形了，在訪台期間竟極其錯誤地將台灣稱為「國家（country）」，王愷雯表示，「他如此作答是無心之失還是夾帶私貨，不得而知，但不少台媒卻如獲至寶。」

文章指出，黃仁勳今年1月時隔4年到訪大陸，視察輝達在北京、上海、深圳的辦公室，與員工共度春節。香港《南華早報》分析稱，此行正值中美地緣關係緊張之際，展現黃仁勳對大陸員工和客戶的友好姿態。

文章強調，輝達確實是一家很強的科技企業，也願意深耕拓展大陸市場，但再強也強不過14億多中國人民的民族感情，大陸企業也絕不可能與任何一家支持「台獨」的企業合作。

文章最後指出，「究竟是『口誤』還是『心聲』，黃仁勳不應再默不作聲，應盡快給大陸同胞、大陸的合作夥伴一個說法！」

據德國之音報導，此前大陸官方一直沒有對黃仁勳的說法作出評論，有網友表示，「堅決抵制英偉達（輝達），不過，不抵制人家好像也不肯賣」、「暫時惹不起，就當沒聽到。」

文章刊出後，有網友留言表示「裝聽不見就行了，還寫文章添什麼亂子？」，另有網友點出，「人家敢稱台灣為國家，我們也不敢制裁英偉達（輝達），世界上其他人在想究竟誰怕誰。」