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關稅徵收生效前趕出口 陸5月出口增速加快

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸海關總署7日公布數據5月進出口商品貿易數據，顯示出口增速加快、進口增速放緩。本報資料照
大陸海關總署7日公布數據5月進出口商品貿易數據，顯示出口增速加快、進口增速放緩。本報資料照

大陸海關總署7日公布數據5月進出口商品貿易數據，按美元計，5月進出口總額、出口以及進口總額分別為5,220.7億美元、3023.5億美元，及2197.3億美元，與去年同期相比增加5.1%、7.6%、1.8%。顯示出口增速加快、進口增速放緩。5月貿易順差則為826.2億美元。

按人民幣計價，中國2024年5月進口同比增長5.2%至1.56兆元，出口同比增長11.2%至2.14兆元。

據大陸海關總署網站數據顯示，今年前五個月，以美元計算，進出口總值為2.46兆美元，按年升2.8%。其中，出口1.4兆美元，增長2.7%；進口1.06兆元，升2.9%。貿易順差3,372億美元。

兩岸貿易部分，5月進出口總額為242.7億美元，與去年同期相比增加約19.5%。其中，大陸自台灣進口177.2億美元，年增約17.5%，而大陸對台灣出口65.5億美元，年增約25.5%。1到5月，兩岸貿易總額為1092.30億美元，年增8.2%，其中大陸自台灣進口799.446億美元，年增8.1%，大陸出口台灣292.855億美元，年增8.5%。

華爾街日報導，全球信用保險公司科法斯集團（Coface）的經濟學家譚俊譽（Junyu Tan）表示，增速放緩的部分原因是全球能源價格走軟，以及比較基數較高。

拜登政府將對大陸電動車、太陽能電池等產品加徵更高的關稅，凱投宏觀（Capital Economics）經濟學黃梓純（Zichun Huang）告訴華爾街日報記者，會讓企業加快出口速度，搶在關稅生效前出貨，「我們認為，儘管西方的關稅增加了，但未來幾個月的出口仍將保持強勁。」

海關 華爾街日報

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