快訊

竹縣前女議員被丈夫抓猴！裸下半身律師同床竟稱「小便滴到褲管才脫掉」

國中會考成績揭曉 專家分析基北明星學校落點「這科是關鍵」

蔡阿嘎開除蘿拉用上律師聲明 導演李又宗驚「非常嚴重」推測4原因

陸製可折疊OLED出貨量將超越三星顯示 占總出貨量53%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
TCL 華星在美國加州的 2024 SID顯示周上，展示全球首款 7.85 吋 Tandem 三折柔性折疊螢幕。（圖／TCL 華星）
TCL 華星在美國加州的 2024 SID顯示周上，展示全球首款 7.85 吋 Tandem 三折柔性折疊螢幕。（圖／TCL 華星）

根據Omdia 7日發布研究預估，中國大陸柔性OLED顯示面板廠商技術飛速發展，對三星顯示的市場主導地位構成重大威脅。2024年上半年，大陸可折疊OLED出貨量預計將達到640萬片，超過三星顯示在南韓出產的570萬片。

Omdia「智慧手機顯示面板情報服務」的數據顯示，在此期間，大陸製造的可折疊OLED預計將占可折疊OLED總出貨量的53%。

Omdia顯示研究總經理謝勤益指出，長期以來，三星顯示一直是可折疊顯示面板技術領域的市場領導者，推動著可折疊顯示技術的發展並保持著較高的成品率。不過自2023年以來，大陸OLED顯示面板廠商的出貨量市占一直在逐步增長。

謝勤益表示，值得注意的是，京東方的B11、華星光電的T4、維信諾的V2和V3等大陸柔性6代產線正在加快生產可折疊顯示面板，這得益於成品率的提高和客戶群的壯大。”

謝勤益補充， 可折疊智慧手機顯示面板市場增長顯著，出貨量在2021年達到1,070萬片，2022年達到1,660萬片，2023年達到2,180萬片。預測該市場將在2024年將達到3,000萬片。大陸OLED製造商的戰略以及大陸智慧手機品牌的擴張將是推動這種增長軌跡的關鍵因素。

三星顯示和三星 Galaxy Fold被公認為可折疊智慧手機市場的先驅，不僅在技術成熟度方面處於領先地位，還深受廣大消費者的喜愛。

然而，華為、榮耀、Oppo、Vivo、小米、傳音、中興和聯想 MOTO等大陸品牌正迅速迎頭趕上，加快更新換代，紛紛推出全新的、先進的可折疊產品。這一發展趨勢對中國大陸柔性OLED顯示面板廠商大有裨益，有助於他們進一步提升自身的市場地位。

大陸可折疊OLED顯示面板廠商在可折疊OLED顯示面板技術領域取得了重大突破，例如LTPO（混合氧化物低溫多晶矽）、觸控薄膜封裝、COE（在薄膜封裝上形成彩膜）、120Hz可變刷新率、峰值亮度、超薄可折疊玻璃和減少折痕的相關技術等。

得益於這些創新，華為、榮耀、聯想MOTO、Oppo、Vivo、小米、傳音和中興等大陸智慧手機品牌和OEM廠商成功設計出全新的可折疊機型。

相比之下，Samsung Galaxy Fold則主要採用的是三星顯示最新的可折疊技術。隨著大陸品牌和OEM廠商增加可折疊智慧手機設備的出貨量，大陸OLED顯示面板廠商的出貨量也在增長。

Fold 品牌

延伸閱讀

眾多職業齊聚一堂在阿克拉西亞大陸尋找方舟碎片《失落的方舟》上線出航

陸華南地區 歐企悲觀「錢」景

看淡房市…惠譽：陸新屋銷售額將掉兩成

日車降價 在大陸催不出買氣

相關新聞

關稅徵收生效前趕出口 陸5月出口增速加快

大陸海關總署7日公布數據5月進出口商品貿易數據，按美元計，5月進出口總額、出口以及進口總額分別為5,220.7億美元、3...

中國5月進口驟減 國內消費脆弱疲軟

中國海關總署今天發布5月進出口貿易數據。數據資料顯示，5月出口總值年增率7.6%；進口總值年增率放緩為1.8%，較4月掉...

毛寧：去年中電動車輸美僅1.3萬輛 何來「湧入」之說

美國總統拜登日前稱，中國政府對電動汽車提供大量補貼，讓其湧入美國市場，美方不會坐視不管。中國外交部發言人毛寧回應稱，「去...

停辦7年 港10月復飛沙國 拓中東商機、鞏固樞紐地位

中東資源豐富、資金充裕，而香港是國際金融中心、資本市場發達，又是進入中國內地的重要門戶，對中東有莫大的吸引力。今年以來，...

「跑樓阿姨」外賣江湖廝殺 每單賺2元 為攢房貸、熬社保

跑樓阿姨是外賣騎手工作的衍伸。騎手為了拿下更多單，便需要阿姨們穿梭高樓大廈送餐。為了攢房貸、熬社保，每單2元人民幣(約0...

陸製可折疊OLED出貨量將超越三星顯示 占總出貨量53%

根據Omdia 7日發布研究預估，中國大陸柔性OLED顯示面板廠商技術飛速發展，對三星顯示的市場主導地位構成重大威脅。2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。