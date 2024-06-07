中國房地產白名單 10省市融資近2兆

中國政府自今年1月起推動房地產專案融資白名單，並持續督促銀行加速放款。官媒央視6日報導，最新統計顯示10個省市已經授信、融資超過人民幣4384億（下同，約台幣1.95兆元）。

央視新聞6日指出，從中國國家金融監督管理總局廣東、廣西、四川、江蘇、浙江等地監管局了解到，目前各地城市房地產融資協調機制運行順利，房地產「白名單」項目審批和資金投放持續增加。

報導統計，廣東截至6月3日，轄內銀行機構共為兩批次307個白名單項目授信933.77億元，已提供融資392.88億元；廣西截至6月2日，已完成兩批次278個白名單項目推送和審批，171個項目獲銀行融資137億元。

四川截至5月31日，共推送白名單項目381個、融資需求1105.13億元，當地商業銀行已對219個項目授信592.26億元，已對134個項目放款179.11億元。江蘇截至5月末，共向銀行機構推送兩批次白名單項目190個、融資需求總金額623億元，目前已有129個項目落地貸款293億元。

浙江截至6月2日，第一批白名單已放款項目36個、累計放款金額87.07億元，第二批白名單已放款項目28個、累計放款金額41.45億元。福建截至5月末，兩批次102個白名單項目均已按時審批通過，投放金額60.43億元。安徽截至5月24日，轄內各級銀行機構完成審批白名單項目167個，累計提供授信金額332.3億元，累計放款188.8億元。

山東截至5月5日，當地監管局轄區兩批白名單審批通過項目409個、授信金額933億元，已為207個項目發放貸款188億元。目前，湖北省共完成兩批次白名單項目180個，實際融資需求508.5億元，銀行審批落地率100%。河北共推送兩批次白名單項目226個，融資需求466億元，獲貸率100%。

根據央視的報導，上述10省的授信規模，加總超過4384億元，報導明確提到已經放款的則為1507億元。