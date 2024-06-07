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台灣Z世代電商消費行為 淘寶：逾九成消費者買貴就跳槽

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
高達93.8%的台灣Z世代消費者對電商平台不具有品牌忠誠度。（圖／淘寶提供）
高達93.8%的台灣Z世代消費者對電商平台不具有品牌忠誠度。（圖／淘寶提供）

淘寶台灣站針對台灣Z世代族群進行電商消費行為與偏好調查。結果發現有高達93.8%的Z世代消費者對電商平台不具有品牌忠誠度，若發現其他平台同商品價格更低，就會果斷選擇轉換到其他電商平台購買。

淘寶台灣站與網路溫度計DailyView攜手執行「淘寶Z世代消費趨勢&行為調查」。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，每年的618和雙11檔期，是淘寶必須提出消費者體驗創新服務的驗收大考期。今年觀察到，台灣電商市場發展已慢慢落入被價格競爭框架住的格局，急需所有電商業者積極嘗試更多的破局創新。

她指出，電商購物對於Z世代族群而言，不僅是例行購買生活用品的補貨用途，更是在限預算找到可滿足健康、家居、享樂、社交等增添生活小確幸商品的一種自我生活態度展現。

劉慧娟提到，所挖掘出了許多Z世代的電商消費特徵，讓淘寶可在平台既有的「高CP值跨境貨品供給」、「多元好玩的AI、AR電商技術應用」與「創新的服務體驗」基礎上，聚焦出面對台灣Z世代消費群體「簡單、好玩、顏價比最高」的三大平台賣點。

她指出，今年的淘寶618檔期，就已開始導入這三大賣點來進行市場測試，在淘寶618第一波檔期成績，也達成設定目標，讓淘寶更有信心進行這個策略聚焦工程。

「淘寶Z世代消費趨勢&行為調查」報告顯示，作為電商市場的主導力量，Z世代不僅具有極大的消費潛力，更會透過自媒體分享購物心得和產品評價，進而對其他消費者的購買決策產生深遠影響。

調查指出Z世代的消費者追求潮流趨勢，且不再對特定電商品牌抱有忠誠，93.8%的Z世代消費者對電商平台不具有品牌忠誠度，若發現其他平台同商品價格更低，就會果斷選擇轉換到其他電商平台購買。

調查也觀察到，近七成五的台灣Z世代每年在電商通路上的花費低於3萬元，他們在消費時精明理性，追求在有限預算下仍能獲得高品質的商品和體驗服務。

超過八成的Z世代受訪者指出，偏好使用「超商取貨」服務，透過全年無休且遍地開花的超商，讓Z世代消費者可以更自由地安排時間，不必受制物流的時間限制。

同時，Z世代於電商平台購物時，商品價格受到高達81.8%受訪者的重視，其次為76.3%受訪者看重的商品品質，也有超過半數的受訪者表示重視商品促銷折扣、購買方便性。

由此可知，商品比價、查找商品評價，搭配優惠折扣，購買便宜又高品質的商品，是Z世代在購物時的小確幸。

減少生活不必要的支出，卻又能買到自己喜愛或需要的商品，才能達到身心靈的健康與快樂，「自由選擇」帶給Z世代物超所值的心理滿足。

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