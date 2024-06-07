陸貨機開通首條國際貨運航線 ARJ21-700首飛烏茲別克

大陸一架裝滿電子產品的ARJ21-700型國產飛機6日從新疆伊寧飛往烏茲別克斯坦的首都塔什干，為大陸國產貨機首次飛出國門，也是大陸貨機開通的首條國際貨運航線。

據央視報導，ARJ21-700是大陸首架按照國際適航標準研製、具有自主知識產權的支線飛機。據杭州圓通貨運航空伊寧站駐場代表朱鴻武介紹，從新疆伊寧飛往塔什干的國際貨運航線開航初期，計劃每周執行三班。

據IT之家報導，杭州圓通貨運航空有限公司、中原龍浩航空有限公司去年10月在廣州各接收了1架ARJ21客改貨飛機，其最大設計商載10噸，設計航程 2,778公里，主要用於大陸國內航線及短程國際航線的貨物、郵件和快遞等運輸業務。

ARJ21客改貨項目自2020年5月正式立項，於2023年1月獲得大陸民航局適航批准，成為大陸商用飛機第一次客改貨的成功實踐，為ARJ21項目繼公務機之後推出的又一個重要衍生型號。