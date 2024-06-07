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海洋經濟產值 廣東29連霸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省自然資源廳表示，2023年，廣東省海洋產業生產總值1.88萬億元（人民幣，下同），總量連續29年居中國首位。

中新社報導，據6日發布的「廣東海洋經濟發展報告（2024）」顯示，2023年，廣東海洋產業結構持續優化，海上產業不斷做大做強，海洋科技創新能力持續提升，全省海洋經濟對地區經濟名義增長的貢獻率達11%，拉動地區經濟名義增長0.6個百分點。

在海洋領域開放合作方面，廣東以廣州南沙、深圳前海、粵澳橫琴、深港河套等重大平台為重點，縱深推進粵港澳大灣區建設，打造向海開放高地。

截至2023年底，廣東已締結國際友好港口90對，累計開通國際集裝箱班輪航線450條，聯通120多個國家和地區的300多個港口。

2023年，深圳港、廣州港、湛江港、汕頭港共計完成集裝箱鐵水聯運量73.6萬標準箱，同比增長45.6%。全省開行國際貨運班列1258列，同比增長約30%。

2023年，廣東對共建一帶一路國家進出口3.04萬億元，佔進出口總值的36.6%。2023年舉辦的中國海洋經濟博覽會，達成簽約及意向合作421項，風電、漁業等領域系列國際展會達成意向交易額合計超千億元。

此外，2023年，廣東海洋生態建設成效顯著，近岸海域水質優良面積比例達到92.3%，取得近二十年來最好水平。全省七個海島入選國家級「和美海島」，佔中國入選總數的五分之一。

廣東 深圳

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