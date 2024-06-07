民用無人機應用廣 低空經濟起飛

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
江蘇發展低空經濟，圖為南京民用無人駕駛航空試驗區無人機基地內，學員學習無人機飛行操控技術。（中新社）
江蘇發展低空經濟，圖為南京民用無人駕駛航空試驗區無人機基地內，學員學習無人機飛行操控技術。（中新社）

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中新社報導，在南京民用無人駕駛航空試驗區，實時監控大屏上黃藍橙等各種顏色著一張低空經濟網絡。跟隨工作人員的鼠標，每一架無人機的型號、飛行軌道、速度以及高度清晰可見。其中一條藍色的航線是今年開通的血液運輸線。無人機從南京紅十字血液中心穿越長江，運送至浦口區人民醫院，僅需16分鐘，比非高峰期的駕車時間縮短了近一半。這條線上的無人機，已經多次和生命賽跑。

據介紹，目前已實現的場景應用還包括長江巡檢、城市綜合治理等。「它們不僅是人的眼睛，還是大腦」。在算法和人工智能的輔助下，無人機在巡檢時能判斷船員的違規行為，實現自動跟蹤到船。

無人機能否載人？工作人員點開一條正在規劃的橙色航線—「空中巴士」，其起點為南京低空經濟產業園，終點是南京北站。目前研發的這款無人機一次能載5人。前來參觀的人們感嘆道：「未來，我們或將看到一個繁忙的天空」。

大陸日前發布「中國低空經濟發展研究報告（2024）」指出，2023年中國低空經濟規模達到了5059.5億元人民幣，增速達33.8%。樂觀估計，2026年低空經濟規模有望突破萬億元人民幣。

在江蘇南京無人機基地裡，幾位學員正在學習操作無人機。江蘇民航無人機培訓中心主任王慧透露，在該中心，今年1月到5月參加民航無人機執照考試的人數已經達到3000人左右。其中有無人機相關專業的學生，也有消防、公安和測繪等行業從業者，他們大多選擇考取「超視距駕駛員」。

持有這一證件可申請作業空域。現場一名學員說，他之前做無人機結構方面的工作，4天前剛開始學習無人機操作，感嘆無人機很難飛。但吸引他的原因在於這個工作的市場需求緊俏，以及對他而言的可觀收入。

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