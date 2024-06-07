華為智慧車不打價格戰 要「卷」價值、體驗

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東表示，比亞迪「卷」價格戰，華為要「卷」價值、體驗。 （新華社）
華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東表示，比亞迪「卷」價格戰，華為要「卷」價值、體驗。 （新華社）

華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東表示，比亞迪「卷（過度競爭）」價格戰，華為做不到所以要「卷」價值、體驗等。比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛回應指出，只要有一個好技術、好產品、好價格，那麼消費者就是最大受益方。

IT之家報導，余承東日前在2024未來汽車先行者大會上談起價格戰時稱，全世界第一「卷王」應是比亞迪，因比亞迪有超低成本，華為不善於卷超低價格，還是善於卷價值、卷智慧化，卷豪華感、舒適感，卷安全。

李雲飛在公開直播回應說，比亞迪技術好、產品好、價格好，這才是消費者最開心看到的，也叫好價值。

李雲飛說：「在我印象中過去一兩年華為也降兩次價，降價幅度也是挺狠的，（人民幣）3萬、5萬的都是，其實這不也是卷價格嘛。」

余承東在之前直播中談到價格戰表示，中國有些企業喜歡低價競爭，實際上會犧牲品質和體驗，華為追求價值，要卷價值，不是卷價格，要增加產品的附加值。

在余承東看來，長期來看，靠打價格戰的車企是很難生存下去的，從來沒看到靠低價競爭走得遠的車企，只有沒有水準的人才打價格戰。

余承東 消費者 直播

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