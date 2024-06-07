陸華南地區 歐企悲觀「錢」景

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中國歐盟商會調查顯示，55%華南地區的歐洲企業對未來兩年取得盈利感到悲觀。圖為廣州市區珠江邊上的大樓。 聯合報系資料庫
中國歐盟商會調查顯示，55%華南地區的歐洲企業對未來兩年取得盈利感到悲觀。圖為廣州市區珠江邊上的大樓。 聯合報系資料庫

改善營商環境是大陸政府施政重點，但調查仍顯示不少外資企業對獲利預期感到悲觀，去年華南地區的歐洲企業營收下降將近四成，凸顯大陸經濟增長放緩和消費需求疲軟對在華南的歐企影響更為顯著。調查更顯示，對未來兩年盈利感到悲觀的華南歐企占55%，是全大陸最高的地區之一。

據新加坡《聯合早報》報導，中國歐盟商會華南分會近日在深圳發布歐洲企業在華南商業信心的調查報告，提到華南歐企去（2023）年營收和利潤分別下降38%和32%，為下滑最嚴重的地區。其中，營業額跌幅超過20%的華南歐企占比17%，為所有地區比率最高。

上述數據顯示，與大陸其他地區相比，去年歐企在華南的盈利能力更疲軟，有意在華南地區拓展業務的歐企從一年前的77%跌至73%，同時有7%的受訪者選擇華東地區，9%選擇其他亞洲國家。

調查更顯示，對未來兩年盈利感到悲觀的華南歐企占55%，對業務增長感到樂觀的只有26%，為全大陸最低。大陸經濟放緩、全球經濟趨軟以及中美競爭，則是影響它們未來在中國大陸業務的三大因素。

報導援引中國歐盟商會副主席、華南董事會主席高志豪（Klaus Zenkel）說法指出，在新冠疫情限制政策結束後，大家都期待重新開展業務，在2023年迎來豐收年。「但這一切都沒有發生，其中最主要的是中國房地產持續低迷導致消費者信心下降，這是我們意料之外的事」。

高志豪分析，大陸經濟增長放緩和消費需求疲軟對在華南的歐企的影響更為顯著，因為它們的投資更多以製造業為主，而大陸在「新三樣」（電動車、鋰電池及太陽能）工業產能過剩所引發的價格戰，正在削弱企業在陸經商的信心。

此前在5月10日，中國歐盟商會發布2024年商業信心調查，數據顯示超過500家在陸歐洲企業參加了這次調查。其中，計畫擴張在陸業務的企業降至42%，為歷史新低。

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