大陸「白名單」貸款增至4.1兆

據大陸金融監管總局披露，截至5月16日，已有297個地級及以上城市建立了房地產融資協調機制，「白名單」項目的貸款審批金額已增至人民幣9,350億元（約新台幣4.17兆元）。金融系統也在積極推動房地產業融資支援，房企融資環境有望進一步改善。

央視新聞昨（6）日指出，從廣東、廣西、四川、江蘇、浙江等地監管局了解到，目前各地城市房地產融資協調機制運行順利，房地產「白名單」項目審批和資金投放持續增加。

與此同時，據中指研究院最新監測，5月有新城、濱江和新希望地產三家民營、混合所有制房企成功完成了信用債發行，總發行金額達到人民幣28.6億元。今年前五個月，除上述三家房企外，還有綠城和美的置業兩家企業也成功完成信用債發行。

國企、央企依舊為發債的主力。5月內，保利發展、珠江實業等央國企仍積極發行信用債，發行規模分別為人民幣20億元、17億元，平均利率均低於3%，分別為2.52%、2.23%，融資成本較低。保利發展也是5月融資額度最高的房企。

此外，金融機構對於穩地產的資金投放也在持續加碼。5月23日，萬科與招商銀行等頭部金融機構簽訂協定，獲得人民幣200億元銀團貸款，為2020年以來房企單筆金額最大的貸款。該筆貸款質押物為萬科旗下萬緯物流股權，據萬科方面透露，截止目前貸款已到帳100億元。

中信證券研報指出，一方面是大陸央行再貸款支持消化房產庫存；另一方面銀行主動強化融資支持，預計後續房企融資環境繼續改善，助力地產債務預期穩定。