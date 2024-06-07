看淡房市…惠譽：陸新屋銷售額將掉兩成

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
惠譽下調今年大陸新房銷售額預期，從原估年減5%至10%，調降至年減15%至20%。 新華網
惠譽下調今年大陸新房銷售額預期，從原估年減5%至10%，調降至年減15%至20%。 新華網

大陸房市持續低迷，國際評級機構惠譽下調今年新房銷售額預期，從原估年減5%至10%，調降至年減15%至20%。惠譽估計，今年新房銷售金額將減至人民幣8.3至8.8兆元（約新台幣37至39.2兆元）區間，其中，售出總樓地板面積預計降10%至15%、平均售價跌5%。

惠譽報告指出，上述數據主要基於今年前四月新房銷售遜於預期，年減逾三成，亦反映新房價格有更顯著的下行壓力，尤其一線城市平均售價亦出現下滑。同時，5月房市銷售金額仍持續下跌。

惠譽對大陸2024新房市場預期
惠譽對大陸2024新房市場預期

報告指出，前幾年大陸新房平均售價相對保持穩定，其中2021年、2022年和2023年分別年增4%、跌2%及升6%，部分原因是銷售結構向平均房價較貴的高線城市轉移。

惠譽認為，儘管近日部分一、二線城市放寬限購，以及人行宣布一系列措施，一定程度上有助於穩定銷售，但對低線級城市的幫助可能仍較有限，相信銷售結構的轉變會持續。數據顯示，第1季三線城市的銷售金額年減46%，而一、二線城市的銷售金額年減約37%。

而在二手房上，惠譽發現，二手房市年初出現的穩定跡象已逐步減弱，且價格維持下降走勢，不少城市囤積大量房屋庫存，限制開發商流動性之餘，亦影響消費者信心，反映買家情緒持續低迷。

至於大陸官方此前加大力度減少未售出房屋的庫存，惠譽表示，至今為止，官方宣布的措施規模可能僅能吸收總庫存的一小部分。

同時，惠譽還調低大陸新房銷售面積預期至8至8.5億平方公尺（約2.42至2.57億坪），此舉是基於去年下半年開工率下降5%。

值得注意的是，陷入債務危機的大陸房企碧桂園近日公布，5月合約銷售額按年大跌76%至人民幣42.9億元，合約銷售面積則年減逾八成至44萬平方公尺（約13.31萬坪）。

售價 庫存 惠譽

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