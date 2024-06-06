大陸救房市推史上最強517新政 專家：未觸碰最根本問題

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民6日在上海舉辦「新政頻出下的樓市前景判斷與因應」講座，就房市新政的效應以及當前房地產形勢進行剖析。記者陳宥菘／攝影
兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民6日在上海舉辦「新政頻出下的樓市前景判斷與因應」講座，就房市新政的效應以及當前房地產形勢進行剖析。記者陳宥菘／攝影

為提振委靡房市，大陸上月17日推出一系列房市新政，強調紮實推動保交樓工作，隨後上海在內的許多省市也相應調整房地產政策。兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民6日向本報表示，大陸房市的「根本問題」在於預售制度使消費者失去信心，進而導致整體房市買氣滑落，建議調整預售付款模式，並成立專案小組，強力推進保交樓的運作，方能重建消費者信心。

大陸中央政府5月17日宣布一波被譽為「史上最強救房市措施」的新政策，包含允許地方收購過剩住房用作保障房（社會住宅），大陸央行同日宣布下調首套房最低首付款（頭期款）等。上海也在27日推出「滬九條」，涉及調整優化住房限購、優化住房信貸政策、公積金貸款等九項內容。與此同時，大陸累計至少已有70城響應住房「以舊換新」。

蔡為民6日在上海舉辦「新政頻出下的樓市前景判斷與因應」講座，就房市新政的效應以及當前房地產形勢進行剖析。他在會後接受本報採訪表示，中央的517新政跟上海的527新政，主要針對需求端提出解決方案。透過政策持續發力，對後續市場的提振作用會有一定的效果。以上海為例，市場在5月27日後的買氣大約提升三成。

他並表示，是否會有更多的消費者因為新政而勇於進場，還要看後續配套方案能否跟進。如果可以，研判上海房地產市場在今年下半年會進入相對「穩定」的狀態。但他認為，這是房市出現階段性止跌「回穩」，但不會「回升」，因為內生循環斷鏈，導致「可持續力」不足。

至於中央允許地方收購過剩住房用作保障房，他認為有四個「不現實」之處，包含高面積、高端房如何能做保障房；房子沒有標準化條件，立地條件佳的房源如何定價；收儲房屋的「萬億資金」如何籌措；面積段各不相同如何分配。他直言，這些若無細緻規則，有淪為「形象工程」之虞。

蔡為民在講座上評論指，這波房市新政「仍未觸碰房市的根本問題」，即買房預售制度的付款模式。他指出，當房子還未交付，買家的錢已經付了，而建商會把收到的購房款拿去買土地，然後「擠一點錢」來蓋房。一但遇到景氣反轉，消費者的保障蕩然無存，消費者於是對新房預售失去信心，進而牽連中古屋市場，房市買氣因此陷入蕭條。他強調，這是後續政策必須盡快調整的部分。

他還強調，只有有效貫徹「保交樓」政策，消費者的信心才會重建。他認為，政府應強而有力的支撐房子進入到可交房狀態，消費者才敢買，不然隨時有爛尾風險。大陸政府應該提升層級（現由副總理何立峰領導），並成立專案小組，強力推進保交樓的運作。

蔡為民分析，接下來九月、十月因為「金九銀十」的關係，相信大陸還會推出樓市救市措施。他表示，如果大陸預售制度的付款模式能夠得到調整，這種情況下，相信大陸的房地產仍然是大有可為的。

為提振委靡房市，大陸上月17日推出新一波救市新政，兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民6日向本報表示，大陸房市的「根本問題」在於預售制度使消費者失去信心，建議調整預售付款模式，並成立專案小組，強力推進保交樓的運作。記者陳宥菘／攝影
為提振委靡房市，大陸上月17日推出新一波救市新政，兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民6日向本報表示，大陸房市的「根本問題」在於預售制度使消費者失去信心，建議調整預售付款模式，並成立專案小組，強力推進保交樓的運作。記者陳宥菘／攝影

上海 房地產 消費者

延伸閱讀

中國救房市政策一波波 專家：根本問題待解決

賓士執行長：歐盟即將決定大陸電動車進口關稅

拜登指大陸經濟處崩潰邊緣 陸委會：有一些與過去不一樣的問題

聯名上海小吃、超Drama運動鞋！ Balenciaga早春秀浮誇

相關新聞

大陸對ECFA早收清單動手 陸委會盼WTO遺留問題經WTO機制談

大陸日前宣布，將自6月15日起，終止ECFA早收清單134項商品的關稅減讓，陸委會則再度表態，強調希望「WTO遺留的問題...

賓士執行長：歐盟即將決定大陸電動車進口關稅

歐洲執行委員會（European Commission）3日提出，將於7月4日對陸產電動車徵收臨時關稅，賓士集團執行長康...

中國50年超長期特別國債14日發行 總額1540億

中國財政部今天公布，14日招標發行總額人民幣350億元（約合新台幣1540億元）的50年期超長期特別國債。此前已發行30...

中國救房市政策一波波 專家：根本問題待解決

中國政府推出房地產新政一波波，試圖振作房地產市場，專家直言，政策會有一定效果，不過可以持續多久待觀察，民眾對於新成屋預售...

比亞迪股東會 董事長王傳福：AI技術推進製造自動化

比亞迪6日在深圳坪山召開2023年度股東大會，比亞迪董事長兼總裁王傳福透露，比亞迪正加快引進新技術，加強人才的培養，加快...

拜登指大陸經濟處崩潰邊緣 陸委會：有一些與過去不一樣的問題

《時代》雜誌6月4日刊登美國總統拜登專訪，當中談到中國經濟實力和全球影響力不斷下降，聲稱中國經濟「正處於崩潰的邊緣」，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。