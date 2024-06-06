美團首季財報 淨利潤大增36.4%大超預期

美團6日公布今年首季財報營收和淨利潤均實現雙位數百分比增長，大超市場預期，並且平台用戶數和商戶數雙雙創下歷史新高，平台即時配送訂單數大幅增長，主要原因是核心本地商業和新業務的高速擴張。

華爾街見聞報導，美團第1季營收年增長25%至人民幣732.8億元，超過市場預期的690億元；第1季調整後淨利潤年增長36.4%，至人民幣74.9億元，超過預期的60億元。營業利潤52.1億元，高於預期的40.3億元。

首季平台用戶數和商戶數雙雙實現加速增長，並創下歷史新高。在此帶動下，首季即時配送訂單數年增長28%至54.6億筆。

核心本地商業和新業務雙雙保持高速擴張態勢，餐飲外賣、新零售和到店、酒店及旅遊業務表現比較突出。

美團首季核心本地商業收入年增27.4%至546.3億元，超過市場預期的507.4億元；經營利潤年增長2.7%至97億元，經營利潤率為17.8%。具體來看，：

首季度配送服務收入為210.7億元，年增長24.6%；佣金收入206.6億元，年增長26.7%；線上行銷服務收入103.1億元，年增長33.1%；其他服務及銷售收入211.6億元，年增長33.1%。

美團表示，閃購於第1季保持快速增長態勢，主要得益於交易使用者數的大幅增加及交易頻次的更快增長。截至第1季末，美團已有約7,000家美團閃電倉，其訂單量占比進一步提升。

此外，到店、酒店及旅遊業務在本季度實現強勁的增長，特別是國內酒店間夜量及交易金額大幅增長。

新業務方面，首季收入年增長18.5%至人民幣187億元，略高於市場預期的182.3億元；經營虧損收窄45.2%至28億元，經營虧損率繼而改善至14.8%。

不過，美團的銷售、行銷、行政費用大幅增長，首季度銷售成本475.8億元，年升22.6%；占收入百分比年減1.3個百分點至64.9%。 銷售成本增加主要由於交易筆數增加，特別是外賣配送交易筆數的增加。銷售及行銷費用為138.9億元，年增長33.1%，占收入百分比年增長1.2個百分點至19.0%；研發費用為50億元，年減0.9%，占收入百分比年降1.8個百分點至6.8%。