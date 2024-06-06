比亞迪股東會 董事長王傳福：AI技術推進製造自動化

比亞迪6日在深圳坪山召開2023年度股東大會，比亞迪董事長兼總裁王傳福透露，比亞迪正加快引進新技術，加強人才的培養，加快組織結構的調整，增加新的部門，在智慧製造領域通過AI技術推進製造自動化，也將把AI應用至駕駛輔助領域。

華爾街見聞報導，比亞迪股東6日幾乎坐滿了整個主會場，股東大會開始前，就已經有不少股東提前到場，在主會場樓下與比亞迪仰望U8、騰勢D9、方程豹的豹5等展示車型合影留念。

王傳福身著藍色襯衫，看起來較為放鬆。在股東交流環節，他談到了比亞迪對技術的持續投入，也對新能源汽車車險、AI、儲能電池技術路線等外界關心的話題發表了看法。

王傳福認為，AI將對新能源汽車的智慧製造和智慧駕駛產生直接影響，以前電腦只是算和存儲，現在電腦開始和人類一樣思考，這種情況下AI能夠在某些領域代替人的工作。

王傳福表示，在汽車的智慧製造領域，通過AI能夠降低成本，產品的製造也會更穩定，提升競爭力。

王傳福透露，比亞迪正加快引進新技術，加強人才的培養，加快組織結構的調整，增加新的部門，在智慧製造領域通過AI技術推進製造自動化。

王傳福說，比亞迪的組裝線完全可以通過AI技術、通過智慧機械臂提升效率和品質。

在智慧駕駛領域，王傳福認為，如果能夠獲得巨大的突破，消費者的體驗會帶來巨大的提升，目前比亞迪組織了4,000人，在感知、決策、軟體、晶片方方面面建立了龐大團隊，在產業鏈、軟體、演算法、晶片、方案等進行全方位的布局。

王傳福表示，比亞迪將把AI應用至駕駛輔助領域，最終讓消費者擁有好的駕駛體驗。

王傳福說，在新能源車代替燃油車的黃金期，比亞迪積極參與，取得了一定成果，未來公司會珍惜這一黃金轉換期，力爭在國內繼續成長，同時在全球範圍推廣新能源汽車的技術，另外公司會繼續在現有基礎上加大研發創新，加快產業鏈的建設和產能儲備，以更大銷量回報股東。

王傳福認為，過度行銷和巨大流量只能帶來一時的效應，真正創造高端品牌還是靠產品力，產品力的核心要靠技術創新，公司現在有10萬名工程師，比亞迪的優勢不在於財報有多少資產、利潤，而在於財報上沒有體現的10萬名工程師「天團」，這才是比亞迪未來發展和持續增長的基礎。

王傳福以近期公司發佈的第五代DM技術舉例稱，新一代DM技術涉及多個領域，包括發動機、驅動、功率半導體、整車設計、整車任務管理、整車風阻等，是一個系統性工程，單個Tier 1供應商沒法完成。這就體現了比亞迪工程師天團的價值。