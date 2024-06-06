大陸對ECFA早收清單動手 陸委會盼WTO遺留問題經WTO機制談

大陸日前宣布，將自6月15日起，終止ECFA早收清單134項商品的關稅減讓，陸委會則再度表態，強調希望「WTO遺留的問題」，經過WTO機制來談。

陸委會副主委梁文傑6日下午在記者會上，面對媒體詢問134項產品相關事宜以及政府會如何協助時，表示現在的癥結點「這個問題是從兩岸加入WTO開始遺留下來的問題」。他強調當初兩岸加入WTO的時候，並沒有互相協商，「所以我們台灣這邊遺留的一些項目是沒有對陸方開放的，但是這麼多年來我們也陸續開放了很多」。

他指出，現在陸方認為我方還有遺留的一些項目沒有開放，所以他們要對ECFA加以制裁，「但我們是希望這個部分，如果說是WTO遺留下的問題，經過WTO的機制來談」。梁文傑表示，現在的狀況就是大陸沒有要談，但是單方面做出制裁的行動，對此非常遺憾，「我們還是希望能夠雙方協商，把歷史遺留的問題來解決」。

根據《海峽兩岸經濟合作架構協議 》（ECFA）文本第二條，雙方同意採取措施「逐步減少或消除雙方之間實質多數貨品貿易的關稅和非關稅障礙」、「逐步減少或消除雙方之間涵蓋眾多部門的服務貿易限制性措施」。

而大陸方面在5月31日透過大陸國務院關稅稅則委員會發布公告指，台灣地區單方面對大陸產品出口採取「歧視性的禁止、限制」等措施，違反了ECFA規定。2023年12月21日稅委會已發布公告2023年第9號，中止ECFA部分產品關稅減讓，「但台灣地區仍未採取任何有效措施取消對大陸的貿易限制」，因此實施第二批關稅減讓中止。