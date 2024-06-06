中國50年超長期特別國債14日發行 總額1540億

中國財政部今天公布，14日招標發行總額人民幣350億元（約合新台幣1540億元）的50年期超長期特別國債。此前已發行30年、20年超長期特別國債，規模各為400億元。

陸媒第一財經報導，據中國財政部辦公廳公布的「關於2024年超長期特別國債（三期）發行工作有關事宜的通知」，本期國債為50年期固定利率附息債，總額350億元。自6月15日開始計息，每半年支付一次利息，2074年6月15日償還本金並支付最後一次利息。

本次發行競爭性招標採用單一價格招標方式，標的為利率。

此前，中國財政部公布今年超長期特別國債發行有關安排，涉及期限為20年、30年、50年，其中30年、20年超長期特別國債已分別於5月17日、5月24日首次發行，發行規模均為400億元。經招標確定，30年期超長期特別國債的票面利率為2.57%，20年期國債的票面利率為2.49%。

中國政府今年政府工作報告提出，為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，自今年開始擬連續數年發行超長期特別國債，專項用於重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1兆元，不計入赤字。

中國今年第一季經濟成長高於外界預期，達5.3%，但國內需求依然不振，加上房地產市場低迷、地方政府債台高築，經濟成長前景堪憂。專家預計，此輪國債會對經濟成長產生推動效應，最多可將中國今年GDP提升一個百分點。

特別國債指用於特殊用途、支持特定項目而發行的國債。中國曾經發行3次特別國債，分別是1998年財政部發行長期特別國債，用於補充國有獨資商業銀行資本金；2007年發行的特別國債用於購買外匯，作為中國投資有限責任公司資本金；2020年則是抗疫特別國債。