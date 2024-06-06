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中國救房市政策一波波 專家：根本問題待解決

中央社／ 上海6日電
圖為福建福州城區早期建築樓盤。（中新社資料照）
圖為福建福州城區早期建築樓盤。（中新社資料照）

中國政府推出房地產新政一波波，試圖振作房地產市場，專家直言，政策會有一定效果，不過可以持續多久待觀察，民眾對於新成屋預售制度沒信心，這是待解決的根本問題。

前復旦大學房地產研究中心地產運營研究所長蔡為民今天舉行「新政頻出下的樓市前景判斷與因應」講座，他於會後接受中央社採訪。

蔡為民表示，從中國中央政府「517新政」到上海跟進推出「527新政」，不管是中央或地方政府，可以發現目前政策著重在需求消費端，包括降頭期款、降利率等。

蔡為民認為，這些政策對於市場提振有一定效果，以上海為例子，527新政推出後，買氣明顯上升3成；不過政策效果可持續多久，這是更加重要的觀察，推估搭上「金9銀10」房市旺季，官方9月會再推出一波新政。

「中國房地產根本問題在預售制度」，蔡為民直言，消費者下訂預售屋，必須全額交款，等於給了房企濫用大筆資金的空間，可以挪用炒作土地，對於仰賴土地財政的地方政府來說，這也是其所樂見，消費者成了最沒有保障的一群。

蔡為民認為，目前消費者對於房企、房市缺乏信心、信任，若要重建消費者信心，勢必要對消費者有所疑慮部分加以補強，讓市場逐漸恢復健康、可持續發展狀態，修正預售制度，不讓消費者全額交款，建商才有誘因好好蓋房子，得以落實「保交樓」。

蔡為民坦言，不管是中央或地方政府推出的救房市措施，現有政策皆未碰觸到修正預售制度這個根本性問題；如果沒有解決核心問題，老是用同一套老藥方，「那麼吃錯藥是比不吃藥還可怕」。

蔡為民於講座上提到，中國政府推出房地產政策一波波，其中藏有一些隱憂，恐使購買力不足的消費冒著風險進場，構成另一個問題；政府試圖為房企資金「輸血」，給予貸款利息優惠等，不過房企自行「造血」能力仍缺乏。

蔡為民也點出國家收購成屋作為保障房的問題。他說，新成屋面積大小不一，如何執行保障房分配；地點較好的新成屋如何做出收購定價，收購新成屋需要大筆資金，現在先拋出人民幣3000億元（約新台幣1.35兆元），後續資金籌措怎麼來。

中國人民銀行等部門在5月17日拋出系列房地產政策，包括降頭期款、降利率等；人民銀行宣布設立3000億元保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成、未出售商品房，用作配售型、配租型保障性住房。

上海市跟進中央政策，5月27日發布「關於優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知」，提出系列房地產政策調整措施，包括首間房子頭期款比率下調至2成、降低房貸利率、放寬限購等。

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