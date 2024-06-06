賓士執行長：歐盟即將決定大陸電動車進口關稅

歐洲執行委員會（European Commission）3日提出，將於7月4日對陸產電動車徵收臨時關稅，賓士集團執行長康松林（Ola Kallenius）6日提出預測，歐洲執行委員會即將就中國電動汽車的進口關稅做出決定。

路透引述康松林6日在2024年汽車研討會（CAR Symposium 2024）的預測。他也在研討會上再次強調其反對加徵關稅的立場，但也承認世界貿易組織（WTO）的規則無法阻止部分國家支持其國內的生產者。

康松林指出，對於擁有強大出口導向經濟的德國來說，與其採取保護主義，不如通過貿易刺激措施來應對這種情況。他此前也曾表示，對幾乎所有的德國產業而言，要切斷與中國大陸的關係是不可思議的事，既不可能，也沒必要。

歐洲執行委員會自去年10月開始，以抽樣方式對比亞迪、上汽集團和吉利汽車三家中國電動車企啟動反補貼調查，歐洲執行委員會3日表示，預計7月4日起對大陸製造的電動車徵收臨時關稅，此舉可能導致本已緊張的中歐關係出現新裂痕。