拜登指大陸經濟處崩潰邊緣 陸委會：有一些與過去不一樣的問題
《時代》雜誌6月4日刊登美國總統拜登專訪，當中談到中國經濟實力和全球影響力不斷下降，聲稱中國經濟「正處於崩潰的邊緣」，並指一帶一路倡議是「令人討厭」的失敗倡議。陸委會6日對此表示，今年1至4月，大陸的外資投資與去年相比減少逾27.9%，且4月份的銀行新增貸款金額，更是2017年以來首度萎縮，同時其外匯存底也是五個月以來新低。
陸委會6日下午舉行例行記者會，針對媒體提問上述相關問題，陸委會副主委梁文傑表示，拜登指出大陸經濟處在崩潰邊緣的說法，確實大陸經濟有一些是與過去不一樣的問題。他舉例，今年1至4月，大陸的外國投資部分，與去年相比減少了27.9%。
梁文傑進一步指出，大陸的銀行新增貸款金額在4月份則是2017年來的首次萎縮，「銀行新增貸款的金額就表示經濟蓬勃的程度」。同時，他再指，大陸的外匯存底也是5個月以來的新低，
另，梁文傑稱，我方看到大陸方面近來推出許多刺激經濟的相關政策，不過，目前從數據上看來仍有一些問題，「特別就是說，他們（大陸）到底是在發展經濟重要，還是國家安全重要？」而在前述兩個選項上，顯然大陸目前還是處於較矛盾的狀態，也就造成整個國外投資卻步，「這個是我們（陸委會）觀察到的問題」。
據《時代》雜誌，拜登近期接受訪問時指出，拜登對大陸經濟前景非常不看好，「每個人都談論」，「中國有多強大，他們有多強大」，但事實上中國的「經濟正處於崩潰的邊緣」。拜登自問自答地說，「他們經濟蓬勃發展的想法？得了吧。」
此外，拜登也對中國「一帶一路」倡議的持續影響力表示懷疑。 「一帶一路」倡議已成為「令人討厭的失敗倡議」。他還駁斥了「一帶一路」倡議成功幫助中國在全球「突破」並挑戰美國和俄羅斯影響力的說法。當被問及中國是否干預美國大選時，拜登表示，「有證據表明（中國的）干預正在進行中。」
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