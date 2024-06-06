陸商務部：願和歐方透過對話協商妥處經貿摩擦

近期中方頻就歐盟的貿易調查發聲，大陸商務部發言人何亞東6日表示，希望歐方摒棄保護主義​​，回到對話合作的正確道路上來，中方願和歐方透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。

據大陸商務部，6日下午，何亞東主持召開例行記者會，對於外媒路透社提問，歐盟委員會近日表示，已收到中國大陸呼籲重啟貿易關係的信函等議題時，做出上述表示。

何亞東說，近期，歐盟密集對中國大陸汽車、風電、太陽能等相關產品和企業發起歧視性調查，導致中歐經貿摩擦風險不斷上升，影響了雙邊經貿合作。

何亞東說，中方已多次就此表達關切和強烈不滿，希望歐方摒棄保護主義​​，回到對話合作的正確道路上來。中方願和歐方透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。

近日，大陸商務部長王文濤訪問歐洲期間，也多次喊話，例如當地時間4日，王文濤於葡萄牙里斯本主持葡萄牙中資企業圓桌會時說，有關國家對中國大陸「不公平競爭」的指責完全站不住腳，表示中方倡導合作共贏，但不迴避也不畏懼競爭，歡迎良性競爭，反對遏止打壓的惡性競爭。